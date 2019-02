Lega-M5s divisi su Tav e Autonomie | Salvini appoggia le Regioni

Autonomia - la Lega tira dritto Ma M5s prepara l'imboscata : Il Consiglio dei Ministri di questa sera era molto atteso per un punto specifico: le decisioni del governo sulle Autonomie delle regioni del Nord. Dopo il Cdm, il ministro per gli Affari Regionali, ...

Autonomia - M5S frena - ma Lega rassicura : 21.43 "Ci sarà un confronto in Parlamento prima della firma delle intese" sull' Autonomia delle Regioni.Lo ha assicurato la ministra per gli Affari regionali Stafani, al termine del CdM che ha cominciato l'esame delle intese con Veneto,Lombardia e Emilia Romagna. "Abbiamo chiuso la fase tecnica". E il ministro dell'Interno, Salvini, al dossier critico del M5S ha replicato: "Non ci saranno cittadini di serie A e di serie B. Chi dice queste cose ...

M5s : il 'ribelle' Forello - 'in crisi d'identità - basta rincorrere Lega' (2) : (AdnKronos) - "Se si vuole ripartire - è il ragionamento di Forello - il M5s deve fare delle scelte coraggiose". Quali? "Rivedere il decreto sicurezza sotto il profilo dei permessi di soggiorno per motivi umanitari e rivalorizzare il sistema degli Sprar, che a livello comunale sono l'unica forma di

Forello (M5S) : "Basta rincorrere la Lega - noi in crisi di identità' : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - (di Rossana Lo Castro) Il tema non è l'apertura al territorio, che è "una grande opportunità", e neppure la strutturazione del movimento con una segreteria politica "necessaria quando si diventa grandi". La questione è la "crisi d'identità" che il M5s sta vivendo e che

Forello - M5S - : "Basta rincorrere la Lega - noi in crisi di identità' : ... sta alla base anche del calo dei consensi, "determinato in parte dal fatto di essere forza di governo e in quanto tale più esposta alle critiche, ma anche e forse soprattutto a una politica non ...

Sondaggi elettorali - aumenta il vantaggio della Lega sul M5s : il Carroccio è al 33% : Gli ultimi Sondaggi evidenziano la netta differenza tra la Lega e il Movimento 5 Stelle: il partito di Matteo Salvini continua a guadagnare rispetto agli alleati di governo, arrivando al 33%. Secondo quanto emerso dalla stessa rilevazione, gli italiani non vogliono tornare al voto, preferendo che la vita dell'esecutivo prosegua.Continua a leggere

Vittorio Feltri e l'Autonomia : "Ecco la differenza tra Nord e Sud". Lega e M5s verso la guerra? : Al centro del dibattito politico, ora, balza l'Autonomia. Tema molto caro alla Lega e a Matteo Salvini, meno invece al M5s e a Luigi Di Maio, che hanno la stragrande maggioranza del loro bacino elettorale in meridione (o forse è più corretto dire "avevano"). Il tema dell'Autonomia, insomma, si prean

Inps - nuovo scontro M5S-Lega Il Carroccio di traverso su Tridico : Inps, si profila all'orizzonte un altro scontro fra M5S e Lega. Mentre si avvicina la scadenza del mandato (il 16 febbraio) per Tito Boeri, pare che le due forze della maggioranza siano molto lontane dal trovare la quadra sul commissario, figura che dovrà traghettare l'istituto nazionale che eroga le pensioni nella nuova governance collegiale (il Cda sarà di nuovo composto da 5 membri) varata con il Decretone e che ...

Sondaggi - Demopolis : Lega al 33% - M5s al 25%. Per il 54% il governo Conte deve andare avanti : Maggioranza al 58%, opposizione in difficoltà con il Pd stabile al 17,5%, che stacca di nove punti Forza Italia, ferma all’8,6%. Poi Fratelli d’Italia al 3,4% e sotto il 3% le altre liste, Più Europa, LeU e Potere al Popolo. È quanto emerge dal Sondaggio del Barometro Politico di febbraio dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, realizzato per il programma Otto e Mezzo dal 12 al 13 febbraio 2019. La rilevazione dà conto anche delle ...

[L'esclusiva ] Lega e M5s sempre più distanti sulla Tav - Salvini : "L'analisi costi-benefici non mi ha convinto" : Anche dopo l'analisi costi-benefici pubblicata dal ministero dei trasporti le due anime del governo giallo-verde non riescono a mettersi d'accordo 14 febbraio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Sondaggi Demopolis : cresce la Lega - M5S sopra al 25% - calano sia FI che il PD : Analizzando l’ultima rilevazione statistica (datata 13 febbraio 2019) messa a punto dall’istituto di Sondaggi Demopolis, emergerebbero le seguenti informazioni. Tale rilevazione è stata commissionata e diffusa dal programma Otto e Mezzo (La7) condotto da Lilli Gruber. Essa è stata effettuata su un campione rappresentativo e stratificato di 1500 soggetti maggiorenni residenti nel territorio nazionale, sotto la supervisione del direttore Demopolis ...

Civati : "Popolo contro élite? In realtà il governo Lega-M5S è in continuità con il passato" : Ospite di Studio24 su Rainews 24, Pippo Civati, fondatore di Possibile, stamattina, da osservatore esterno (al momento non è parlamentare) ha detto la sua sia sul MoVimento 5 Stelle e il rapporto con la Lega all'interno del governo Conte, sia sul PD, suo ex partito.Sui pentastellati Civati ha detto:"I vizi all'interno del M5S sono accentuati dalla presenza di Casaleggio Junior. Creare una segreteria non li renderà un partito vero e proprio. ...

L'affondo di Berlusconi contro chi vota M5s e Lega : Già pochi minuti dopo L'affondo di Silvio Berlusconi contro l'elettorato della maggioranza giallo-verde alla Camera e al Senato i parlamentari azzurri nei vari capannelli in Transatlantico hanno ...

