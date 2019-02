La borsa di Tokyo chiude in netto ribasso - Nikkei -1 - 13% : Roma, 15 feb., askanews, - Chiusura in netto calo per la borsa di Tokyo, in scia al ribasso di Wall Street. Il Nikkei ha terminato gli scambi con una perdita dell'1,13%, a 20.900 punti. 15 febbraio ...

borsa : Tokyo - apertura in calo - -0 - 58% - : Tokyo, 15 FEB - apertura col segno meno per la Borsa di Tokyo nell'ultima seduta della settimana, in scia all'andamento misto degli indici azionari statunitensi, dopo il dato sulle vendite al ...

borsa Tokyo - apertura in rialzo - +0 - 80% - : ANSA, - Tokyo, 13 FEB - La Borsa di Tokyo prosegue l'andamento in rialzo grazie alla debolezza dello yen e all'ottimismo degli investitori sui negoziati del commercio internazionale tra le delegazioni ...

La borsa di Tokyo festeggia l'accordo sullo shutdown : Ottima giornata per le borse asiatiche che chiudono positive , scommettendo sul probabile accordo USA-Cina sul commercio dopo le ultime dichiarazioni del presidente americano Donald Trump . A ...

borsa. Tokyo apre in rialzo dello 0 - 54% : 01.29 La Borsa di Tokyo avvia la seduta col segno più sfruttando la nuova fase di debolezza dello yen e malgrado le incertezze sull'esito dei negoziati sul commercio internazionale tra Cina e Atati Uniti. Il Nikkei avanza dello 0,54% a quota 20.443,42, segnando un aumento di 110punti. Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a un valore di 109,70 e a 124,50 sull'euro.

borsa : Asia contrastata - Tokyo chiusa : MILANO, 11 FEB - Borse Asiatiche contrastate e a ranghi ridotti per la chiusura festiva di Tokyo. Shanghai ha guadagnato l'1,36%Taiwan lo 0,72%, mentre Sidney ha ceduto lo 0,17%. A due velocità anche ...

borsa Tokyo in ribasso - Nikkei a -2 - 01% : 8.00 Chiusura in netto calo per la Borsa di Tokyo, penalizzata dall'allontanarsi di un accordo nel breve periodo sul commercio internazionale e dalle stime negative sull'economia della zona euro. L'indice Nikkei dei 226 titoli guida ha infatti archiviato la settimana lasciando sul terreno 418 punti, pari a -2,01%, ed è sceso a quota 20.333,17. Ad impattare ...

borsa Tokyo in ribasso - Nikkei a -2 - 01% : ... Nikkei a -2,01% Chiusura in netto calo per la Borsa di Tokyo, penalizzata dall'allontanarsi di un accordo nel breve periodo sul commercio internazionale e dalle stime negative sull'economia della ...

borsa Tokyo in rosso. Shanghai ancora chiusa : Si muovono in ordine sparso le principali piazze asiatiche dove la Borsa di Tokyo che ha già chiuso le contrattazioni ha portato a casa un ribasso. Sotto i riflettori degli investitori restano le ...

borsa di Tokyo apre in calo - -1 - 19% - : Tokyo, 8 FEB - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in netto ribasso, in scia alla correzione degli indici azionari Usa, dopo le notizie di un posticipo dell'incontro tra il ...

borsa di Tokyo apre in calo - -1 - 19% - : ANSA, - Tokyo, 8 FEB - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in netto ribasso, in scia alla correzione degli indici azionari Usa, dopo le notizie di un posticipo dell'incontro tra il ...

borsa di Tokyo apre in calo - -1 - 19% - : ANSA, - Tokyo, 8 FEB - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in netto ribasso, in scia alla correzione degli indici azionari Usa, dopo le notizie di un posticipo dell'incontro tra il ...

borsa - Tokyo perde in apertura l'1 - 19% : 02.00 La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in netto ribasso, in scia alla correzione degli indici azionari Usa, dopo le notizie di un posticipo dell'incontro tra il presidente Usa Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, compromettendo il raggiungimento a breve di un accordo sul commercio internazionale. Il Nikkei perde l'1,19% a quota 20.504,49, lasciando sul terreno 246punti. Lo yen si svaluta leggermente sul dollaro, a ...

borsa - Tokyo chiude in ribasso malgrado boom Softbank.Nikkei -0 - 59% : Roma, 7 feb., askanews, - Chiusura in ribasso per la Borsa di Tokyo, malgrado il rialzo esplosivo della società d'investimenti e di telecomunicazioni e il boom di Softbank che ha guadagnato quasi il ...