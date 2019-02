Ivan Gonzalez insulta Natalia e Sonia | “Siete una m***a”

Sonia Pattarino Vs Ivan Gonzalez/ Video Uomini e donne : 'Perché vuoi punirmi?' : Sonia Pattarino contro Ivan Gonzalez a Uomini e donne, il Video dello scontro dopo la mancata esterna: 'Perché vuoi punirmi?'

Uomini e Donne oggi : Ivan deluso - Natalia tra Gonzalez e Andrea : oggi Uomini e Donne: Ivan arrabbiato con Sonia e Natalia, Andrea provoca oggi si finisce di parlare di Luigi, per poi passare a Ivan. Il tronista siciliano di Uomini e Donne ha fatto una nuova esterna anche con Valentina. I due si sono avvicinati molto, tant’è che in studio tutti i presenti sottolineano di aver […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Ivan deluso, Natalia tra Gonzalez e Andrea proviene da Gossip e Tv.

CLAUDIA DIONIGI/ Video - ballo sensuale con Ivan Gonzalez : standing ovation a Uomini e Donne : CLAUDIA DIONIGI Uomini e Donne, Video: l'uscita con Ivan Gonzalez farà infuriare Lorenzo Riccardi? Ecco cosa succederà nella puntata di oggi

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez non chiarisce con Sonia e Natalia ed esce in esterna con Silvia : Ivan Gonzalez, uno dei quattro tronisti di Uomini e Donne, durante la puntata odierna del programma condotto da Maria De Filippi, non è riuscito a chiarire con le corteggiatrici Sonia e Natalia.Ivan si è recato da Sonia per un chiarimento, al termine della puntata scorsa, ma la corteggiatrice non si è mostrata aperta al confronto:prosegui la letturaUomini e Donne, Ivan Gonzalez non chiarisce con Sonia e Natalia ed esce in esterna con ...

Ivan Gonzalez bacia Sonia e insulta Lorenzo a Uomini e Donne : Ivan di Uomini e Donne attaccato dopo aver baciato Sonia e Natalia Ivan Gonzalez, durante un’esterna con la corteggiatrice Sonia, l’ha baciata facendo infuriare l’altra corteggiatrice Natalia. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, trono classico, le due hanno prima attaccato il tronista Ivan e poi hanno cominciato a discutere tra loro infastidendo il ragazzo che ha minacciato di andarsene e lasciarle litigare. Per ...

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez a rischio. Cosa è successo : Guai in vista per il bel tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez. È ormai risaputo che il salotto pomeridiano di Maria De Filippi viene trasmesso con puntate registrate dalla produzione in anticipo rispetto alla messa in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset. Ma grazie alle anticipazioni de “Il Vicolo delle News”, i frequentatori del web sono al corrente di ciò che avviene in studio quasi simultaneamente. Proprio grazie a queste indiscrezioni, ...

NATALIA PARAGONI/ Chi è? 'Con Ivan Gonzalez non è solo attrazione fisica' ma è scontro! - Uomini e donne - : NATALIA PARAGONI, Chi è la corteggiatrice che ha fatto impazzire Ivan Gonzalez a Uomini e donne? Ecco cosa vedremo in puntata

Uomini e Donne – Chi è Natalia Paragoni? La bella corteggiatrice di Ivan Gonzalez tra moda e motori [GALLERY] : Natalia Paragoni è la nuova e bellissima corteggiatrice di Ivan Gonzales a ‘Uomini e Donne’: conosciamo meglio la modella che ha stregato il tronista spagnolo Natalia Paragoni è l’ultima arrivata tra le corteggiatrici di Ivan Gonzalez. La bella modella ha catturato le attenzioni del tronista spagnolo a ‘Uomini e Donne’ trascorrendo una prima e poi una seconda esterna con Ivan e non lasciandolo indifferente al suo fascino. ...

SONIA PATTARINO/ Uomini e Donne - Natalia è la nuova rivale : Ivan Gonzalez si sbilancia : SONIA PATTARINO è una delle corteggiatrici del tronista Ivan Gonzalez protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5

JENNIFER CASULA - CHI È? / Uomini e Donne : dopo Nicolas Bovi e Stefano Laudoni - alla corte di Ivan Gonzalez : JENNIFER CASULA è una delle nuove corteggiatrici di Ivan Gonzalez nel Trono Classico di Uomini e Donne, il dating show di successo di Canale 5

Uomini e Donne anticipazioni - Ivan Gonzalez contro Paola Caruso : "Serpenta velenosa" : Percorso in salita per Ivan Gonzalez all'interno di 'Uomini e Donne'. Nell'ultima registrazione del trono classico, di ieri, giovedì 3 gennaio 2019,, come riporta il Vicolodellenews, il modello spagnolo è finito al centro delle polemiche per via del suo passato da 'sciupafemmine' in Spagna. In particolare, l'ex tentatore di 'Temptation Island Vip' ha dovuto ribattere ad una corteggiatrice Natalia, che l'ha accusato di essere in ...

Ivan Gonzalez Vs Paola Caruso/ Uomini e donne : 'È una serpe velenosa - è colpa sua se...' : Ivan Gonzalez Vs Paola Caruso/ Il neo tronista di Uomini e donne inveisce contro la sua ex: 'È una serpe velenosa, è colpa sua se...'

Uomini e Donne anticipazioni : Ivan Gonzalez contro Paola Caruso : Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico: Ivan Gonzalez si difende dalle accuse e attacca Paola Caruso L’ultima puntata del Trono Classico, registrata ieri giovedì 3 gennaio 2019, è stata ricca di sorprese e colpi di scena.Ivan Gonzalez, per esempio, pare abbia dovuto difendersi da delle accuse precise, mosse da una sua corteggiatrice, Natalia. Quest’ultima, dopo […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Ivan Gonzalez ...

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez contro Paola Caruso : “Serpente velenoso” : Paola Caruso criticata da Ivan Gonzalez a Uomini e Donne A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai. Giovedì 3 gennaio è stata registrata la prima puntata del 2019 del Trono Classico e Ivan Gonzalez ha fatto i conti con il suo passato nello studio del dating sentimentale di Maria De Filippi. La corteggiatrice Natalia ha espresso i suoi dubbi sul tronista, spiegando di avere avuto diversi ripensamenti sulla natura del loro rapporto, a ...