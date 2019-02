Coldiretti | anno record per il Made In Italy all' estero

Coldiretti : la black list del cibo illegale e dannoso per la salute : Coldiretti: la black list del cibo illegale e dannoso per la salute In occasione della presentazione del sesto Rapporto sulle Agromafie, l’associazione presenta il "menù" della criminalità: dagli antipasti al dolce, ecco alcuni esempi di prodotto illegali, pericolosi o frutto dello sfruttamento che finiscono sulla nostra ...

Inflazione - Coldiretti : gli effetti del maltempo di fanno sentire anche sul carrello della spesa : In controtendenza all’andamento generale balzo dei prezzi delle verdure che fanno segnare un aumento del 6,7% rispetto allo scorso anno dopo che la neve e il gelo hanno distrutto i raccolti e ridotto le disponibilità sui mercati. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati sull’Inflazione a gennaio con gli effetti dell’ondata di maltempo che si fanno sentire anche sul carrello della spesa degli italiani. L’anomalia climatica – ...

Capodanno - Coldiretti : “In Italia spesi 2.1 miliardi per il cenone” : Per il cenone di fine anno gli Italiani hanno speso 2,1 miliardi di euro per i cibi e le bevande che due Italiani su tre (68%) hanno consumato nelle case, proprie o di parenti e amici, mentre gli altri si sono divisi tra ristoranti, trattorie, pizzerie, pub e agriturismi. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’. Lo spumante si conferma il prodotto immancabile per quasi nove Italiani su dieci (91%) che hanno fatto saltare ben ...

Capodanno - Coldiretti : stop a lanterne volanti per boschi e animali : Roma, 31 dic., askanews, - Non solo botti, occorre responsabilmente fermare in Italia la moda delle cosiddette lanterne volanti cinesi che rischiano di provocare incendi in boschi e aree secche per le ...

Capodanno - Coldiretti : “Mai così tanti brindisi con spumante italiano” : Per lo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre salgono ad oltre 500 milioni le bottiglie di spumante italiano stappate all’estero nel 2018 con il record storico dei brindisi Made in Italy grazie all’aumento del 6% rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una stima della Coldiretti in occasione del Capodanno dalla quale si evidenzia che a fine anno per il 2017 sarà raggiunto per la prima volta il record storico ...

Coldiretti : 'In Liguria si brinderà all'Anno Nuovo con Spumante e Sciacchetrà' : ... il Pigato e per, i più appassionati, lo Sciacchetrà delle Cinque Terre, un vino dolce passito conosciuto in tutto il mondo. È un vino molto pregiato, simbolo dell'agricoltura eroica condotta grazie ...

Capodanno - Coldiretti : in Calabria in oltre 4 mila scelgono l'agriturismo : Un ulteriore e significativo segnale - conclude - delle grandi potenzialità che ha l'agroalimentare calabrese che da tempo traina l'economia della nostra regione sui mercati anche nazionali ed esteri"...

Capodanno - Coldiretti/Ixè : “Spesa del cenone 82 euro a famiglia - -7%” : Per il cenone di fine anno saranno destinati alla tavola 82 euro in media a famiglia, con un calo del 7% rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ in vista del Capodanno per il quale si prevede che più di due italiani su tre (68%) consumeranno nelle case, proprie o di parenti e amici, il cenone di fine anno mentre gli altri si divideranno tra ristoranti, trattorie, pizzerie, pub e agriturismi, per una media ...

Capodanno - Coldiretti : “In Calabria oltre 4000 scelgono l’agriturismo” : Saranno oltre 4mila gli ospiti per Capodanno a tavola negli agriturismi calabresi spinti dalla tendenza a ricercare la buona tavola sempre di più qualificata con pietanze prelibate che prediligono il “Made in Calabria” agroalimentare grazie all’impegno e alla ricerca degli agrichef di Campagna Amica che hanno adeguato la propria offerta anche alle nuove esigenze. Questa la stima di Coldiretti sulla base delle indicazioni degli agriturismi di ...