Clima | Kompatscher | “Siamo dalla parte dei ragazzi”

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 febbraio 2019) “Siamodei ragazzi – afferma il presidente Arno, che ha avuto un colloquio con alcuni studenti dopo la manifestazione a Bolzano – noi sentiamo molto questa responsabilità e per questo abbiamo elaborato un programma di governo interamente ispirato al tema della sostenibilità ambientale”.Oltre a ciò, il governatore ha annunciato che intende nominare un responsabile della Provincia che avrà il compito di occuparsi della tutela del. Anche Giuliano Vettorato, assessore alla scuola in lingua italiana che detiene pure la delega all’ambiente, ha incontrato gli studenti.“Condivido le loro preoccupazioni – afferma – e trovo sempre positivo quando i giovani si espongono in prima persona. Per questo ho invitato i rappresentanti dei ragazzi ad un tavolo di confronto. Voglio ascoltare le loro idee e illustrare le ...