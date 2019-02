Bambina picchiata a Genzano | i medici | Migliora | è cosciente e respira

Genzano - Bambina di 22 mesi in pericolo di vita. Picchiata dal compagno della madre - arrestato : “Non volevo” : Una bambina di 22 mesi è in pericolo di vita per le botte ricevute dal compagno della madre, arrestato a Genzano, alle porte di Roma. “È stato un raptus. Non volevo”. Si sarebbe giustificato così il 24enne arrestato dalla polizia per aver picchiato mercoledì sera la bambina, ricoverata in coma farmacologico nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Secondo quanto si è appreso, la bimba è ricoverata in ...