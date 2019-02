romadailynews

: Alfonsi: accolgo con dolore scomparsa di Adriano Ossicini: Roma – “Accolgo con dolore la… - romadailynews : Alfonsi: accolgo con dolore scomparsa di Adriano Ossicini: Roma – “Accolgo con dolore la… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Roma – “conla notizia delladi, psichiatra, parlamentare, ministro ma soprattutto partigiano, che seppe mettere a disposizione il suo coraggio, la sua intelligenza e le sue competenze mediche per opporsi al nazi-fascismo”.“Come non ricordare, infatti, le decine gli ebrei romani fuggiti dopo la retata nazista del 16 ottobre 1943, che con la diagnosi del contagiosissimo ‘Morbo di K’ inventato da, si salvarono grazie al fatto che le SS spaventate dalla malattia, evitarono di avvicinars”i.“Conse ne va un pezzo fondamentale della nostra storia Repubblicana. Sono vicina aldei parenti”. Cosi’ in un comunicato la presidente del Municipio Roma I Centro SabrinaL'articolocondiproviene da ...