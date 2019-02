Renzi | “Non scappo di casa” L’ex leader del Pd resta e bastona Gentiloni 

Matteo Renzi : “Non faccio autocritica sull’immigrazione - tenetevi il razzismo di Salvini” : L'ex premier ed ex segretario del Pd Matteo Renzi ha presentato il suo libro 'Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani', a Roma, al Tempio di Adriano: "I populisti sono al governo, e se c'è un responsabile del fatto che non siamo noi al governo con il M5S ebbene quello sono io".Continua a leggere

Roma - il consigliere leghista Maurizio Politi parcheggia l’auto un’ora sulla corsia prefeRenziale. Lui : “Non c’è parcheggio” : La macchina del consigliere comunale della Lega parcheggiata per almeno un’ora sulla nuovissima corsia preferenziale di via del Tritone, nel cuore di Roma. Proprio di fronte all’ingresso della sede dei gruppi e delle commissioni capitoline. Un debutto non proprio edificante per il partito di Matteo Salvini in Campidoglio. A essere colto in fallo, infatti, è stato Maurizio Politi, giovane consigliere capitolino recentemente fuoriuscito da ...

L’annuncio di Matteo Renzi : “Non mi candido alle Europee e non farò una mia lista” : L'ex presidente del Consiglio e senatore del Pd, Matteo Renzi, conferma di non essere intenzionato a candidarsi alle elezioni Europee che si terranno a maggio e afferma, inoltre, che non presenterà una sua lista. E sul manifesto proposto da Calenda commenta: "Lui dice smettiamo di litigare. Mi sembra un principio saggio, preoccupiamoci delle cose da fare. Io sono totalmente d'accordo".Continua a leggere

Tav - Renzi contro Toninelli : “Non c’è possibilità di fermarsi. O mente o non sa queste cose. Se la Lega si ferma è finita” : “Sulla Tav non esiste la possibilità di fermarsi. Toninelli mente o magari non le sa queste cose… Se la Lega si ferma sulla Tav è finita”. Così Matteo Renzi nel corso di una diretta Facebook. L'articolo Tav, Renzi contro Toninelli: “Non c’è possibilità di fermarsi. O mente o non sa queste cose. Se la Lega si ferma è finita” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Firenze secondo me - sul Nove l’evento televisivo con Matteo Renzi : “Non voglio riaprire discussioni sui referendum. Con quelli ho chiuso - ho già dato” : Sabato 5 gennaio alle 21.25 sul Nove, Matteo Renzi dalla Chiesa di Orsanmichele, chiesa delle “Arti”, antiche corporazioni fiorentine, dice che in quel luogo “i fiorentini tengono insieme la capacità di lavorare, la dimensione spirituale e l’organizzazione politica del tempo, perché bisognava far parte di un’arte, di una corporazione, altrimenti si era senz’arte né parte”. “E pensare che c’è ancora qualcuno che dice che la ricetta per l’economia ...

Matteo Renzi : “Non mollo di un centimetro - al governo ci posso anche tornare” : L'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, non si arrende e torna ad augurarsi un futuro a Palazzo Chigi: "In fondo, alla fine al governo ci posso anche tornare…", afferma in un'intervista ad Oggi, assicurando anche che non mollerà "di un centimetro". Poi si rivolge ai suoi avversari: "Di Battista si deve far vedere da uno molto bravo".Continua a leggere

L’annuncio shock su FB si Renzi : “Non mi ricandido” : Lo fa su FB, Renzi annuncia di non volersi più ricandidare usa il suo profilo personale Facebook per informare tutti Ad annunciarlo è lo stesso ex premier che ha scritto un lungo post su Facebook in cui ha chiarito quali sono i programmi del suo prossimo futuro. “Candidati al congresso, mi hanno scritto in tanti. Grazie del pensiero, ma non lo farò. Ho vinto due volte le primarie con il 70% e dal giorno dopo mi hanno fatto la guerra ...

Pd - l’annuncio di Matteo Renzi : “Non mi candiderò al Congresso” : Matteo Renzi non si candiderà al Congresso del Pd e non correrà, quindi, per fare nuovamente il segretario dem. Ad assicurarlo è lo stesso ex presidente del Consiglio con un lungo post su Facebook. E garantisce: "Chiunque vincerà il congresso avrà il mio rispetto e non il logorio interno che ho ricevuto io".Continua a leggere