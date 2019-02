Paraguay | si è dimesso il Ct Osorio

calcioweb.eu

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Sono ore caldissime in casain vista dei prossimi impegni, nel frattempo dopo appena cinque mesi Juan Carlossi èdal ruolo di Ct. Il tecnico ha guidato il match solo nell'1-1 con il Sudafrica dello scorso novembre. "Per ragioni familiari, sfortunatamente non posso continuare ad allenare la nazionale paraguaiana", ha detto l'allenatore in conferenza stampa. Adesso ilè alla ricerca di un sostituto in vista degli appuntamenti della Coppa America.