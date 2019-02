Palermo | In 3 anni Cdp sarà partner strategico di 60mila Pmi

Ritrovata a Palermo Nadia Galifi - la ragazza di 18 anni scomparsa da Ficarazzi : Nadia Galifi, scomparsa da Ficarazzi, è stata Ritrovata nella zona di Ballarò dopo una segnalazione. Ieri l'appello della...

Omicidio Raciti - il Palermo lo ricorda nel 12esimo anniversario degli scontri a Catania : 12 anni dopo l'Omicidio dell'Ispettore capo della Polizia Filippo Raciti , morto durante gli scontri allo Stadio Massimino nel giorno del derby Catania-Palermo , la società rosanero ha voluto ...

Palermo - deve scontare otto anni per una rapina : arrestato : I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di San Lorenzo hanno rintracciato e arrestato Domenico Frangiamore, palermitano di 31 anni,in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla ...

Palermo : va in Comune per rifare la carta identità e scopre di risultare morto da 5 anni : Da Palermo arriva una storia a dir poco incredibile. Un uomo residente in città, Antonio Bartolotta, nei giorni scorsi si è recato presso l'ufficio Anagrafe del Comune per rinnovare la sua carta identità ormai in scadenza. Qui, però, l'impiegato lo ha informato che era impossibile in quanto risultava morto dal 2014! L'assurda vicenda è stata racconta dal quotidiano "Giornale di Sicilia" e ripresa da numerose testate. La macabra scoperta Come ...

Il procuratore De Luca : «Sradicare la mafia a Palermo? Questione di anni» : Sembra quasi impossibile che Cosa nostra non abbia più rapporti con la politica, con i colletti bianchi. Non ho detto questo, attenzione. Ho detto che progressivamente può essere sempre meno ...

Palermo - uccide a coltellate il marito di 64 anni e confessa in commissariato : Omicidio a Partinico. Un uomo di sessantaquattro anni, Filippo Mazzurco, sarebbe stato accoltellato dalla moglie. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Pare che la vittima e la moglie fossero separati da qualche tempo, ma continuavano a vivere nella stessa casa.Continua a leggere

Scontro auto-moto : muore a 16 anni in un incidente sulla Palermo-Sciacca : L'impatto all'altezza di Altofonte, in provincia di Palermo. Ritirata la patente al conducente della Golf. Federico Serio è la tredicesima vittima di incidenti stradali in Sicilia in appena due settimane.Continua a leggere

80 anni fa nasceva il magistrato antimafia Paolo Borsellino a Palermo : A trentanove anni compare sui giornali per un'inchiesta sui rapporti tra mafia e politica nella gestione degli appalti pubblici. Nel 1980 inizia a collaborare con Rocco Chinnici, procuratore capo di ...

A 91 anni dalla nascita - incontro a Palermo su Domenico Modugno : Lino Zinna - sosia ufficiale di Mister Volare - condurr la serata alternandosi in alcune canzoni dell'indimenticabile artista italiano pi conosciuto nel mondo.

Aurora è la prima nata del 2019 : pesa 3 chili e la mamma ha 18 anni. Festa a Palermo : Da Nord a Sud, come da tradizione, c'è la corsa al primo bambino nato nel nuovo anno. All'ospedale di Palermo la piccola Aurora ha visto la luce alle ore 00.00 come scritto sul referto. A Potenza il piccolo Michele è nato un secondo dopo lo scoccare della mezzanotte. Entrambi i neonati sono venuti alla luce con parto naturale.Continua a leggere

Fontana - Burri - Guttuso e gli altri : a Palermo in mostra opere degli anni Cinquanta e Sessanta dalle sedi della Banca d'Italia : Ed eccoci al mondo dell'arte: dalla tradizione figurativa, ancora presente nei primi anni Cinquanta, all'astrattismo informale, la collettiva offre la possibilità di apprezzare le composizioni dei ...