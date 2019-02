: Mattarella:preoccupano toni aspri in Ue - TelevideoRai101 : Mattarella:preoccupano toni aspri in Ue -

"Condivido le sue preoccupazioni riguardo al clima che si registra talvolta oggi in Europa. Constato, infatti, anch'io un inmento dei, una minore considerazione per le opinioni altrui, eccessi verbali che non dovrebbero aver posto nella nostra comune casa europea". Cosìin una lettera al presidente sloveno Pahor. E'stata diffusa dalla presidenza slovena e risponde alla missiva di Pahor in cui denunciava eccessi di politici italiani,Tajani in particolare,nelle parole nel giorno del Ricordo delle Foibe.(Di giovedì 14 febbraio 2019)