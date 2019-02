Lautaro Martinez segna, l’Inter torna a Milano con tre punti

lanotiziasportiva

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Missione compiuta. L’Interda Vienna con una vittoria per 1 a 0 in casa del Rapid nel match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League, risultato positivo in vista del ritorno in programma giovedì 21 febbraio aDecisivo come a Parma El Toro, che sul finire del primo tempo conquista e trasforma il calcio di rigore che determina la partita.Primo Tempo Rapid Vienna – InterLa gara prende il via dopo il commovente minuto di silenzio in memoria di Emiliano Sala. Inter pericolosa già al 2′: Cedric sfonda a destra e mette al centro costringendo Strebinger a smanacciare in qualche modo sui piedi di Politano, che calcia col mancino chiudendo troppo l’angolo.Al 14′ Vecino pesca in profondità, che però scivola in area favorendo l’uscita del portiere avversario. Pochi secondi dopo, ci prova Perisic con una ...