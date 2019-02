«In tre anni Cdp diventerà partner strategico di 60mila Pmi»

La tecnologia dei prossimi anni? Discreta - condivisa - trasparente e sostenibile : i 7 trend da seguire secondo Accenture : ... si chiama Fjord trends 2019 ed è la sintesi delle idee emerse dagli oltre mille design e sviluppatori dei 28 studi in tutto il mondo di Fjord, azienda di consulenza londinese acquisita da Accenture ...

Esce di strada mentre rincasa con l’auto del padre e si schianta contro un ulivo : morto a 20 anni : Manuel Toska, di origini albanesi, commesso presso un supermercato, è spirato alle 7 di questa mattina a causa di un drammatico incidente sulla strada provinciale che collega Gallipoli a Sannicola. Inutili i soccorsi: per estrarre rimasto incastrato nell'abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco.Continua a leggere

F1 – Problemi giudiziari per la Rich Energy - l’azienda britannica citata in tribunale : trema il Team Haas : Il nuovo sponsor del Team Haas dovrà comparire in tribunale dopo la citazione della ATB Sales, che accusa Rich Energy di aver spudoratamente copiato il proprio logo Non comincia benissimo la stagione del Team Haas, preoccupato per quanto sta succedendo intorno alla Rich Energy, nuovo title sponsor della scuderia americana. L’azienda britannica è stata citata in giudizio dalla ATB Sales, costretta ad adire le vie legali per quanto ...

Arezzo : bimbo di tre anni dimenticato sul pulmino della scuola per circa sei ore : A San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, un bambino di appena 3 anni è stato lasciato da solo sul pulmino che doveva accompagnarlo alla scuola materna. L'allarme vero e proprio è scattato quando la madre, dopo ben sei ore, si è diretta verso la scuola per prelevare il bambino e portarlo a casa, riscontrando con grande sorpresa e terrore, però, la sua assenza nella struttura. Il genitore del piccolo ha prontamente avvertito le maestre e ...

Bimbo di tre anni dimenticato per sei ore nello scuolabus : "Fatto gravissimo" : Succede a San Giovanni Valdarno. L'allarme è scattato quando la madre non ha trovato il figlio alla scuola materna...

Birra : Unionbirrai - boom occupazione nel settore - +16% in tre anni : Roma, 12 feb. (Labitalia) - Il settore della Birra (artigianale e industriale) in Italia cresce a r[...]

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Potremmo aver perso i voti di America Latina e Francia” : Arriva un campanello d’allarme circa le possibilità di vittoria della candidatura congiunta Milano-Cortina per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 e secondo Milanotoday.it è proprio il Presidente del CONI Giovanni Malagò a farlo suonare, con alcune dichiarazioni che non lasciano spazio ad interpretazioni. Il numero uno dello sport italiano avrebbe dichiarato ad una cena a Milano, alla presenza del Governatore della ...

Caso Vannini - parlano gli avvocati dei Ciontoli : “Sono disperati e costretti a nascondersi” : Il Caso Vannini è senza dubbio una delle vicende più discusse di questi ultimi anni. Da una parte il dolore inconsolabile dei genitori di Marco, dall’altra la pena ridotta dal Tribunale del Riesame per tutti gli imputati. Ma quello che scaturisce in queste ultime ore, anche e soprattutto per le parole degli avvocati della famiglia condannata di omicidio (in primo e secondo grado, Ndr), riguarda lo stato d’animo di tutti gli indagati. I due ...

Tra 100 anni potrebbero non esserci più insetti : Uno studio dell'Università di Sydney ha analizzato 73 rapporti storici sul calo degli insetti nel mondo e ha rilevato che la massa totale di tutti gli insetti sul Pianeta diminuisce del 2,5% all'anno. Più del 40% delle specie di insetti conosciute è in costante declino e almeno un terzo è in pericolo: vuol dire che api e formiche si stanno estinguendo 8 volte più velocemente di mammiferi, uccelli e rettili, che "fra 10 anni ce ne saranno un ...

Duro colpo ad una famiglia trasferitasi nel Veronese da oltre 30 anni : Le forze dell’ordine hanno colpito gli interessi della ‘ndrangheta in Veneto. I Carabinieri del ROS, supportati da quelli di Verona,

Ridere fa bene! Rinforza la memoria e riduce i danni da stress : Ridere mette il cervello in “stato meditativo”, Rinforza la memoria e riduce i danni da stress Che Ridere fa bene alla salute lo si è sempre saputo, inoltre Ridere fa… L'articolo Ridere fa bene! Rinforza la memoria e riduce i danni da stress proviene da Essere-Informati.it.

Incredibile scoperta : trovate le più antiche impronte fossili di un essere vivente sulla Terra - hanno oltre 2 milioni di anni : Risalgono ad oltre due miliardi di anni le più antiche impronte di un essere vivente mai scoperte sulla Terra. Appartengono a uno dei primi esseri pluricellulari apparsi sul nostro pianeta, e rappresentano la testimonianza più antica di movimento sulla Terra. E’ quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista dell’Accademia delle Scienze americana (Pnas) da un gruppo del Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica (Cnrs) francese ...

Mondiale Superbike in diretta tv su Sky per tre anni : si arricchisce l’offerta motori dopo F1 e MotoGP : Ora è ufficiale: il Mondiale Superbike sarà trasmesso in diretta tv su Sky per il triennio 2019-2021. La rassegna iridata riservata alle derivate di serie sbarca sul network di Murdoch che così arricchisce la propria offerta motori visto che detiene già i diritti per i Mondiali F1, MotoGP e MotoE. Il campionato si aprirà il prossimo 22 febbraio col GP di Australia e a Phillip Island si accenderanno anche le telecamere di Sky per seguire ...