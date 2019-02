Mattarella inaugura la linea 2 della tramvia

Tranvia Firenze - inaugurazione T2 Stazione-Aeroporto l'11 febbraio presente Mattarella : Teleborsa, - Seconda linea del nuovo tram di Firenze gratis per tutti nelle prime due settimane di servizio, fino al 24 febbraio compreso. "Un piccolo gesto per ringraziare i fiorentini , per aver ...

Tranvia Firenze - inaugurazione T2 Stazione-Aeroporto l'11 febbraio presente Mattarella : Seconda linea del nuovo tram di Firenze gratis per tutti nelle prime due settimane di servizio, fino al 24 febbraio compreso. "Un piccolo gesto per ringraziare i fiorentini, per aver sopportato ...

MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019/ Diretta streaming video cerimonia inaugurale : atteso Mattarella : MATERA da oggi è CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019: cerimonia inaugurale alla presenza di Mattarella e Conte. Diretta streaming video dalle 18:50.

Matera capitale della Cultura L’inaugurazione ufficiale col presidente Mattarella Live : L’inaugurazione in Eurovisione. Nel corso del prossimo ano attesi nella città dei sassi 800.000 visitatori

Mattarella inaugura "Presepe di Matera" : 15.53 Il Presidente Mattarella inaugura il presepe "La luce della Natività tra i Sassi di Matera" ospitato al Qurinale fino al 5 gennaio nella sala d'Ercole e aperto al pubblico. Opera del maestro Francesco Artese, il presepe raffigura diversi quadri ambientati tra i "Sassi" con centoventi personaggi in terracotta e costume con una musica di sottofondo. Più statico rispetto alla tradizione napoletana, tra le scene del presepe, spicca il rito ...