L' Abruzzo alle urne | Salvini sfida i 5Stelle | Lega primo partito

Seggi aperti in Abruzzo : fino alle 23 si vota il nuovo Governatore : ... in testa alla coalizione di centrodestra composta, oltre che dal suo partito, Lega, Forza Italia, Udc-Dc-Idea e Azione Politica; l'ex vicepresidente del Csm e sottosegretario all'Economia Giovanni ...

Seggi aperti in Abruzzo fino alle 23 - si vota il nuovo Governatore : Roma, 10 feb., askanews, - Dopo le dimissioni del Governatore uscente, il Dem Luciano D'Alfonso che ha scelto nel marzo di un anno fa il Seggio di senatore, l'Abruzzo è chiamato a scegliere il nuovo ...

Regionali Abruzzo : urne aperte fino alle 23. Sfida tra Marsilio - Legnini - Marcozzi e Flajani : ...in testa alla coalizione di centrodestra composta, oltre che dal suo partito, da Lega, Forza Italia, Udc-Dc-Idea e Azione Politica; l'ex vicepresidente del Csm e sottosegretario all'Economia Giovanni ...

Sfida a quattro in Abruzzo : sino alle 23 si vota per le regionali : Primo test elettorale regionale del 2019. Si vota in Abruzzo dalle 7 alle 23 per eleggere il nuovo presidente della

Abruzzo - urne aperte dalle 7 alle 23 : ... in testa alla coalizione di centrodestra composta, oltre che dal suo partito, Lega, Forza Italia, Udc-Dc-Idea e Azione Politica; l'ex vicepresidente del Csm e sottosegretario all'Economia Giovanni ...

Urne aperte in Abruzzo dalle 7 alle 23 : 05.16 Urne aperte oggi in Abruzzo dalle 7 alle 23 per eleggere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio regionale. E' un primo test, in vista delle elezioni europee di maggio. Quattro i candidati: Marco Marsilio, centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia); Sara Marcozzi, M5S; Giovanni Legnini, centrosinistra; Stefano Flajani,sostenuto da Casapound.

Abruzzo alle urne per nuovo governatore - primo test sovranisti : Arriva oggi dall'Abruzzo il primo test elettorale significativo dall'insediamento del governo M5s-Lega. Nella regione dei terremoti i sondaggi lasceranno finalmente la parola ai dati veri, e si potrà misurare - seppur in un campione parziale - l'effetto elettorale di 8 mesi di alleanza tra i leghisti e Cinque Stelle. La corsa sarà a tre, tra la candidata del M5s, il candidato del centrosinistra che prova a ricostruire una unità, e il candidato ...

Abruzzo - elezioni regionali del 10 febbraio : si vota dalle 7 - 00 alle 23 - 00 : Teleborsa, - Abruzzo alle urne per le elezioni regionali, primo vero test in vista delle europee di maggio, probabilmente assieme a una consistente serie di amministrative, dopo le politiche del 4 ...

Elezioni regionali in Abruzzo - test per le alleanze : La terra d'Abruzzo, che Gabriele D'Annunzio definiva "forte e gentile", domani vota per le Elezioni regionali. Alle urne andranno poco più di un milione di cittadini per eleggere presidente della ...

Guida alle regionali in Abruzzo : Si vota fra una decina di giorni: secondo i sondaggi il centrodestra è in vantaggio, mentre centrosinistra e Movimento 5 Stelle si contendono il secondo posto

