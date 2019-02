Condannati per spaccio e furti | arrestati due pregiudicati

G8 - il pestaggio del giornalista inglese Mark Covell fu un danno per lo Stato : 16 poliziotti Condannati a risarcire : Sedici poliziotti coinvolti a vario titolo nel pestaggio del giornalista inglese Mark William Covell, che riportò gravissime lesioni durante il blitz nella scuola Diaz, durante il G8 di Genova del 2011, dovranno risarcire lo Stato. I giudici della seconda sezione d’appello della Corte dei Conti hanno confermato la sentenza di primo grado che li condannava a un risarcimento complessivo di 110mila euro, centomila per le lesioni e 10mila per le ...

Pordenone - Condannati per ‘spese pazze’ i vertici del Consorzio di bonifica : dai viaggi alla parrucchiera - i rimborsi “illegittimi” : Ci sono voluti tre faldoni processuali e 37 pagine di un capo d’imputazione interminabile, per racchiudere e sintetizzare le “spese pazze” degli amministratori del Consorzio di bonifica Cellina Meduna di Pordenone. Piccola, grande storia di malaffare quotidiano, stando alle quattro condanne per peculato decise dal gup Eugenio Pergola che ha inflitto 4 anni un mese e 10 giorni di reclusione all’ex presidente Americo Pippo, 68 anni, ...

Banca Etruria - per il crac Condannati a cinque anni gli ex vertici : Il Gup di Arezzo ha sostanzialmente confermato l'impostazione dell'indagine della Procura condannando gli unici 4 imputati che avevano chiesto il rito abbreviato. Per altri 26 accusati, tutti ex dirigenti e consiglieri di amministrazione dell'istituto di credito disposto il rinvio a giudizio con rito ordinario.Continua a leggere

Banca Etruria - Condannati vertici a 5 anni per il crac : L'ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari e l'ex direttore generale Luca Bronchi, imputati di Bancarotta fraudolenta, sono stati condannati a 5 anni di reclusione per il crac dell'istituto di credito aretino. È questa la sentenza di primo grado emessa, con rito abbreviato, questa sera, dal

Lega - Salvini e la legge del Pd salvano i Bossi : in primo grado Condannati per 353mila euro spesi in auto e mutande : In primo grado erano stati condannati perché 353mila euro, arrivati alla Lega attraverso il meccanismo del rimborsi elettorali, erano stati spesi per pagare multe e saldare lavori di ristrutturazioni, comprare gioielli e andare dal dentista. Azioni portate avanti “nell’ambito di un movimento” cresciuto – scrivevano giudici nelle motivazioni della condanna di primo grado – “raccogliendo consensi” come opposizione “al malcostume dei partiti ...

Evade uno dei Condannati per l'aggressione a Bettarini - arrestato a Bari : È evaso dai domiciliari e stava per imbarcarsi su una nave diretta in Albania. Il 29enne Andi Arapi, tra i quattro condannati per l'aggressione a Niccolò Bettarini fuori dalla discoteca 'Old Fashion', è stato fermato nei giorni scorsi prima della fuga dalla polizia di frontiera di Bari e arrestato per evasione. Era stato condannato a 5 anni col rito abbreviato, unico a ottenere la concessione ai domiciliari da parte del gup Guido Salvini. Ora e' ...

Italiani rapiti in Libia - Condannati i vertici della Bonatti : un anno e dieci mesi per “cooperazione colposa nel delitto doloso” : I vertici della Bonatti, azienda per la quale lavoravano i quattro tecnici sequestrati nel 2015 in Libia e due dei quali morti, sono stati condannati a un anno e dieci mesi di carcere. La pena è stata stabilita dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Roma, Maria Paola Tomaselli, che ha parzialmente accolto le richieste del pm Sergio Colaiocco, arriva al termine del processo con rito abbreviato che riguardava tre persone. Una ...

Spese pazze Lombardia - Condannati per peculato Renzo Bossi - Nicole Minetti e capogruppo Lega al Senato Romeo : Due anni e sei mesi per Renzo Bossi, figlio di Umberto Bossi detto il Trota, e a un anno e 8 mesi l’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi Nicole Minetti. Questa la sentenza dei giudici della X sezione penale di Milano sul caso Rimoborsopoli. In totale sono 57 imputati al processo tutti ex consiglieri ed ex assessori in Regione Lombardia tranne uno. I giudici hanno inflitto un anno e 8 mesi Massimiliano Romeo, attuale capogruppo della Lega in ...