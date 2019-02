Bologna-Genoa termina 1-1

Bologna - Genoa 1-1 : E' terminato 1-1 il lunch match della 23giornata della serie A fra Bologna e Genoa. Al 'Dall'Ara', dopo il vantaggio dei padroni di casa, firmato da Destro, e' arrivato il pari degli ospiti, a opera ...

Il Bologna si ferma alla… traversa - la testata di Destro non basta : Lerager salva il Genoa dal ko : L’attaccante del Bologna trova il vantaggio con un bel colpo di testa, il Genoa reagisce con Lerager e si prende un ottimo punto Lukas Lerager risponde a Mattia Destro e termina così in parità sull’1-1 il ‘lunch match’ della 23ªa giornata di Serie A tra Bologna e Genoa disputato allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ della capoluogo emiliano. Massimo Paolone/LaPresse Un punto che fa più al caso dei liguri ...

Serie A - 'lunch match' Bologna-Genoa 1-1 : 14.26 Divisione della posta tra il Bologna di Mihajlovic reduce dal colpo a San Siro e il Genoa di Prandelli al terzo risultato utile di fila. Al 'Dall'Ara' 1-1 il 'lunch match' della 23.ma giornata. Avvio su ritmi blandi.Vantaggio dei padroni di casa al 17':Poli pennella, Radu sbaglia l'uscita e Destro lo beffa anticipandolo di testa. Reazione Genoa dopo la mezz'ora, ma Skorupski dice no due volte a Sanabria, per capitolare al 33' su colpo di ...

Bologna-Genoa alle 12.30 La Diretta Mihajlovic insegue la seconda vittoria : Dopo la clamorosa vittoria di San Siro ai danni dell'Inter maturata la scorsa settimana in occasione dell'esordio in panchina del nuovo tecnico Sinisa Mihajlovic, il Bologna torna al Dall'Ara ed ...

Bologna-Genoa : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale : Bologna-Genoa: diretta streaming,formazioni e cronaca in tempo reale Bologna-Genoa si giocherà Domenica 10 Febbraio alle 12.30 presso lo stadio “Dall’Ara” di Bologna e sarà valida per la 23a giornata di Serie A. Il Bologna arriva al match dopo la vittoria di misura contro l’Inter del turno precedente mentre il Genoa nell”ultima uscita non è andato oltre l’1 a 1 con il Sassuolo. Bologna-Genoa: dubbi per ...

