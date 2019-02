Alzheimer | un batterio delle gengive tra le cause

Alzheimer - studio USA : potrebbe essere causato da un batterio che infetta le gengive : Tra lo sviluppo dell' Alzheimer e il batterio che causa una affezione alle gengive , la parodontite cronica, potrebbe esserci un legame. E' quanto emerge da uno studio internazionale condotto dalla Scuola di odontoiatria dell'Università di Louisville, negli Stati Uniti. Come autore dello studio va segnalata anche la presenza dell'azienda farmaceutica Cortexyme Inc. che ha messo a punto un farmaco contro il batterio . Alzheimer e parodontite I ...

Alzheimer : potrebbe essere causato da un batterio che dalle gengive passa al cervello : E se l’Alzheimer fosse causato da un’infezione alle gengive? E’ lo studio pubblicato sulla rivista Science Advances, ripresa anche dalla rivista New Scientist che evidenzia come batterio sospetto la Porphyriomonas gengivalis. Si tratta del batterio già noto agli scienziati per essere il più comune responsabile della gengivite cronica, una patologia che colpisce molte persone in particolare in età avanzata. La ricerca, ...