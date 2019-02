Salvini-Di Maio | abbraccio e prove di pace davanti ai truffati delle banche venete

Salvini-Di Maio - abbraccio e prove di pace dai truffati delle banche venete : «Soldi? In settimana». Fischi al governo : video : I leader di M5S e Lega davanti a centinaia di truffati di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. La promessa: «I soldi in arrivo dal governo». Cinque minuti di silenzio per ricordare i truffati che si sono tolti la vita

Di Maio vuole fare cadere il Governo scaricando la colpa su Salvini : E’ un divorzio annunciato. Di per sé è stato un matrimonio “innaturale” come viene definito da Silvio Berlusconi. Grillini e

Matteo Renzi si rivolge a Di Maio e Salvini : “State distruggendo la crescita” : Il PIL scende nell’ultimo trimestre, per questo motivo tramite un post su Facebook, Renzi si rivolge al Governo e suggerisce qualcosa «Arretra il Pil (-0,4% in due trimestri), crolla la produzione industriale (-5,5% a dicembre 2018 su base annua), la Commissione europea prevede che la nostra crescita economica quest’anno sarà quasi zero, lo spread torna oltre 280. Colpa di Macron? Sapete perché questo Governo litiga con tutti? Per ...

Salvini tende la mano a Parigi - Di Maio cerca alleanze con i gilet gialli. Si spacca il governo [Il retroscena] : C' tensione nel governo, tra il governo e il Parlamento , dentro la maggioranza, e soprattutto nelle relazioni internazionali tra l'Italia, l'Europa e Paesi d'altri continenti. Tutto questo è ...

Diciotti - Grasso : “Gasparri mandi al tribunale di Catania le memorie di Salvini - Conte e Di Maio. O è un reato” : Mandare a Catania la memoria difensiva di Matteo Salvini e i relativi allegati del premier Giuseppe Conte, del vicepremier Luigi Di Maio e del ministro, Danilo Toninelli. È quello che chiede Pietro Grasso a Maurizio Gasparri, presidente della giunta per le Immunità del Senato. In alternativa – secondo l’ex procuratore nazionale antimafia – il senatore di Forza Italia commetterà un reato. Giovedì all’organo parlamentare ...

Regionali Abruzzo - Di Maio sulla sfida M5s-Centrodestra : “Salvini imbarazzato alla conferenza con Berlusconi” : In Abruzzo “c’è un’unica opportunità di cambiamento che è Sara Marcozzi. Dall’altra parte c’è Matteo Salvini, abbastanza imbarazzato nella conferenza stampa con Silvio Berlusconi, e il candidato di Matteo Renzi che è Giovanni Legnini“. Così il vicepremier Luigi Di Maio, lancia la candidata M5s alle elezioni Regionali in Abruzzo di domenica 10 febbraio. Parlando con i cronisti a Roccaraso (L’Aquila), prima tappa ...

Parigi snobba Salvini e Di Maio : <br> “Loro fanno battute ma sono in recessione" : Il governo francese snobba i vicepremier e ministri italiani Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il primo ieri si era detto disponibile a incontrare il presidente francese Emmanuel Macron dettando anche l’agenda dei colloqui (migranti, terroristi italiani rifugiati Oltralpe e pendolari). Oggi è arrivata la risposta di Parigi al ministro dell’Interno.Di Maio invece, che ha fatto scoppiare un caso diplomatico incontrando esponenti dei Gilet gialli ...

Crisi Roma-Parigi - da Salvini e Di Maio prove di distensione : «È per questo motivo - continua - che ho voluto incontrare dei rappresentanti dei 'gilet gialli' e della lista Ric, Ralliement d'Initiative Citoyenne,, perché non credo che il futuro della politica ...

Elezioni Abruzzo - la sorpresa Legnini che rischia di incrinare l'asse Di Maio-Salvini : I più impauriti sono i 5 stelle. rischiano di arrivare terzi, nonostante di Maio sia ovunque in Abruzzo, anche ai piedi degli skilift di Roccaraso, mentre Salvini è appena stato a Rivisondoli, in una ...

Luigi Di Maio - l'ordine al M5s è partito : bastonare Matteo Salvini ogni volta che si può : Ci hanno messo un po' a capirlo, ma alla fine i Cinque Stelle ci sono arrivati: il punto non è che Matteo Salvini guadagna voti, è che li prende tutti a loro. Se i sondaggi dicono che Forza Italia, Pd e Fratelli d' Italia sono stabili, la Lega continua a salire e il M5S prosegue la propria discesa,

Diciotti - Luigi Di Maio non tiene più i suoi. Processo a Salvini - 'non posso garantire'. Perché Salvini trema : Non controlla più i suoi, Luigi Di Maio . Sulla Diciotti il M5s prepara l'imboscata in Senato. Il leader ha garantito a Matteo Salvini che in Giunta per l'immunità i rappresentanti grillini voteranno '...

