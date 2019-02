Perugia Palermo 0 2 LIVE Moreo torna in campo

Perugia -Palermo : diretta streaming e tv - dove vederla | Serie B : Perugia-Palermo : diretta streaming e tv, dove vederla | Serie B Perugia-Palermo , match valevole per la 23esima giornata di Serie B, si giocherà sabato 9 Febbraio 2019 alle ore 15:00 allo stadio Renato Curri di Perugia. LEGGI ANCHE: Il 2018 della Serie B: i top e i flop del campionato cadetto Perugia-Palermo : le squadre Perugia La squadra di Nesta giunge al match dopo il riposo durante la 22esima giornata. Arriva perciò fresca ad ...

Serie B - il Palermo cade anche a Cremona. Si rialzano Cittadella e Perugia : ROMA - Dopo la sconfitta con la Salernitana, il Palermo perde, 2-0, anche a Cremona e ora rischia di dover cedere il primato in classifica in Serie B al Brescia, impegnato domenica in casa, ore 18, ...