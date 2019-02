Massimiliano Rosolino e Matteo Salvini in visita da Manuel Bortuzzo - Romait

Manuel Bortuzzo - Massimiliano Rosolino va a trovare in ospedale il giovane nuotatore che ha perso l’uso delle gambe : Il campione di nuoto Massimiliano Rosolino ha fatto visita in ospedale a Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore rimasto ferito “per errore” sabato notte in una sparatoria nella periferia Sud di Roma. Il ragazzo è ricoverato da giorni al San Camillo e i medici gli hanno detto che a causa delle lesioni non tornerà più a camminare. Negli scatti pubblicati dal padre del giovane su Facebook si vede Rosolino, medaglia d’oro alle ...

Massimiliano Rosolino fa visita a Manuel Bortuzzo in ospedale : Tutta l’Italia si è unita al dolore di Manuel Bortuzzo, il 19enne che sognava le Olimpiadi che ha perso l’uso delle gambe per un colpo di pistola sparato da Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano. Bortuzzo non aveva alcuna colpa perché, come i due ragazzi hanno confermato, non era lui che doveva essere colpito. I due, che in base ai reati contestati dalla Procura, rischiano una condanna dai 7 ai 20 anni di reclusione, ora sono in carcere. Tutti si ...

