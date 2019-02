Il Napoli spreca l’impossibile: 0-0 con la Fiorentina

ilnapolista

(Di sabato 9 febbraio 2019) Ill’incredibile. E alla fine pareggia 0-0 una partita intensa con la. Nel finale, clamorosa occasione divorata da Milik dopo altre quattro nel primo tempo – due Mertens, una Callejon una Insigne.Primo tempo equilibrato in cui ilha avuto le occasioni migliori. Nella ripresa, più checresciuta, ilè leggermente calato. Ha avuto una grande occasione in avvio di ripresa con Zielinski su cui è stato bravissimo Lafont con una parata bassa. Il finale è un assalto del. Lanon si regge in piedi. Ha in campo un paio di calciatori infortunati: Pezzella e Muriel.Alnel primo tempo è mancata la zampata sotto porta. Due gol falliti da Mertens – opaca la sua prestazione – uno da Insogne e uno da Callejon. Si è rivisto Allan mostruoso, mentre Fabian Ruiz ha preso dimestichezza con le difficoltà ...