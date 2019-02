Icardi, Perisic e Nainggolan da top a flop

lanotiziasportiva

: Chi ha visto Inter-Bologna sa che nel 1^T ci sono stati: 1.errori difensivi ( DeVrij (3) Cedric, Brozovic) 2.pass… - pisto_gol : Chi ha visto Inter-Bologna sa che nel 1^T ci sono stati: 1.errori difensivi ( DeVrij (3) Cedric, Brozovic) 2.pass… - interclubpavia : RASSEGNA STAMPA – Icardi, Radja e Perisic, è l’ora della svolta! - Matador66410174 : @GiuseCalta1982 @pisto_gol Hai ragione sarebbe perfetto. All’inter manca un regista di centrocampo. Io farei un 4-4… -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Mauro, Ivane Radjaad agosto erano indicati da tutti come i tre pilastri su cui costruire le fortune della stagione interista.per un po’ si è confermato tale, trovando in Handanovic, Skriniar e Brozovic punti alternativi di appoggio. Gli altri due non si sono visti praticamente mai, non nella versione Russia 2018, o in quella Ninja.Ora, per fermare la caduta, per non complicare la corsa Champions, serve che il trio ricominci a girare: l’Inter non ha ancora fatto gol, in campionato, nel 2019. E non è un caso che il buio sia sceso dopo che si è spenta anche la terza luce, quella di «Maurito».caduto nel buioè dentro la peggior striscia della sua carriera interista proprio mentre è in «ballo» e calda la questione rinnovo: 6 gare in A senza segnare non gli erano capitate mai. Centravanti che dipende fortemente dagli umori della squadra ...