Calciatori e… Dottori | da Chiellini a Mertens | campioni ci si laurea

(Di sabato 9 febbraio 2019)e…. Non solo il successo in campo ma anche quello relativo al percorso universitario: è il caso comune che riguardacome Giorgioe Dries, Lorenzo De Silvestri e Angelo Ogbonna, Yuto Nagatomo e Robert Lewandowski, sono infatti tuttiti. Tra i ‘’ del Calcio italiano spiccano tre difensori protagonista anche con la Nazionale: Giorgio, Lorenzo De Silvestri e Angelo Ogbonna. Per il difensore della Juventus un bel 110 con lode in Business Administration all’Universita’ di Torino, per il terzino del Torino De Silvestri lain Economia e Management dello Sport. Dottorato in Giurisprudenza, invece, per Angelo Ogbonna, dal 2015 in forza al West Ham. Stesso titolo di studio conseguito dall’ex difensore di Lazio e Atalanta, Guglielmo Stendardo, diventato successivamente avvocato nel ...