Perde carico sull’A11 | fa retromarcia e attraversa tra tir e auto

Nave Perde il carico - la spiaggia invasa da mobili Ikea - televisioni - giocattoli e pezzi di ricambio per auto : mobili Ikea, televisioni, vestiti, giocattoli e persino pezzi di ricambio per le auto. La Nave da carico Msc Zoe, durante una violenta tempesta nel Mar del Nord avvenuta ieri, ha perso parte del proprio carico in acqua: circa 270 container (tra cui alcuni che contenevano sostanze pericolose). Parte del contenuto, ha invaso le spiagge olandesi e tedesche. Nel video, le immagini dei container a riva e gli oggetti ritrovati sulla terraferma lungo ...