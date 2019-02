Juve tra Dybala e una guerra Real

Isco Juventus - nervi tesi tra centrocampista e Real. Bianconeri interessati : Isco Juventus – Rapporto che pare essersi quasi del tutto rotto quello tra il centrocampista spagnolo e il Real Madrid. Il giocatore infatti sta vedendo poco il campo da quando sulla panchina dei Blancos siede il nuovo tecnico, Santiago Solari. Evidente che vi sia un feeling mai sbocciato tra il calciatore e l’allenatore. LEGGI ANCHE: Juventus-James […] L'articolo Isco Juventus, nervi tesi tra centrocampista e Real. Bianconeri ...

Rinnovo Zaniolo - la Roma attende! Juventus alla finestra : Nicolò Zaniolo sta mantenendo le aspettative sul suo conto tanto che la Roma non ne può fare a meno.Quando giochi bene e fai la differenza è inevitabile finire sotto i riflettori. Questo è quanto sta accadendo anche a Nicolò Zaniolo che da quando ha iniziato a giocare con continuità ha dimostrato tutte le sue qualità. Vista l’età è facile dedurre che i margini di crescita sono ancora elevati. Motivo questo per il quale la Roma vorrebbe ...

De Zerbi : "Posso allenare anche Juve e Real - ma a modo mio. Boateng? Non l'ho trattenuto" : Tra gli allenatori più forti al mondo, De Zerbi ha due nomi. " Max Allegri ha una gestione straordinaria dei giocatori e sa come migliorarli. Cancelo, ad esempio, non è quello dell'Inter. Poi Pep ...

Liam Brady e il tradimento della Juve : Ciccio Graziani e l'argentino campione del mondo Daniel Bertoni formano una coppia d'attacco eccellente, in regia c'è Giancarlo Antognoni, che salterà però metà campionato dopo il terribile scontro ...

Juve-Genoa - l’incredibile ‘clausola’ nel contratto di Sturaro : Caos nelle ultime ore per l’operazione di mercato portata avanti da Juventus e Genoa, nel dettaglio sul trasferimento in rossoneblu del centrocampista Sturaro per una cifra di riscatto di 16.5 milioni di euro, dubbi da parte del giornalista Maurizio Pistocchi: “Sturaro torna al Genoa per 16.5mln di euro: nel 2014 secondo la Gazzetta, era stato pagato dalla Juve 5.5 mln di euro. Senza giocare mai, il suo valore è triplicato. Giochi ...

Benatia ha scelto Maometto. Addio Juve per i suoi figli : bravo - non a casa nostra : Il calcio, si sa, è un fatto di fede. Ma non è solo la fede come attaccamento alla maglia, tifo e difesa dei propri colori; è anche una fede più profonda, che ti porta a fare segni di croce appena entri in campo o ad alzare le mani al cielo dopo un gol, o viceversa a pregare Allah prima del fischio

Juventus - Isco l'altra pista. Tutto ruota attorno a Dybala : TORINO - Paulo Dybala sempre più al centro. In campo, dove la trasformazione in 'Tuttocampista', per usare il termine più volte utilizzato al riguardo da Massimiliano Allegri, lo spinge nel cuore ...

Effetto CR7 : spettatori a +13% per la Juve in trasferta : Commentando l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, in molti hanno sostenuto che l’asso portoghese non avrebbe fatto il bene soltanto della Juventus ma dell’intero calcio italiano. Una delle motivazioni era che CR7 avrebbe fatto riavvicinare i tifosi italiani agli stadi, con risvolti positivi anche dal punto di vista economico. Ma è stato davvero così? Superato da […] L'articolo Effetto CR7: spettatori a +13% per la Juve in trasferta ...

L’impatto di CR7 : +13% di spettatori per la Juve in trasferta : Commentando l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, in molti hanno sostenuto che l’asso portoghese non avrebbe fatto il bene soltanto della Juventus ma dell’intero calcio italiano. Una delle motivazioni era che CR7 avrebbe fatto riavvicinare i tifosi italiani agli stadi, con risvolti positivi anche dal punto di vista economico. Ma è stato davvero così? Superato da […] L'articolo L’impatto di CR7: +13% di spettatori per la Juve ...

Zaniolo-Juventus - problemi tra la Roma e il calciatore : Paratici ne approfitta : Zaniolo-Juventus – Nicolò Zaniolo sta trattando il rinnovo di contratto con la Roma. Ma sembra qualcosa sia andato storto e la Juve di Paratici è pronta ad approfittarne. Leggi anche: Tonali-Juventus, finalmente ci siamo: trattativa avviata, ecco i dettagli Zaniolo-Juventus, parte l’assalto Come scrive il Corriere della Sera, c’è distanza tra le parti: la società giallorossa offre 1,2 […] More

Under 15 Regionali - Chieri - colpo spettacolare in entrata : dalla Juventus arriva Lorenzo Masante : 43 punti ottenuti in 16 partite, 14 vittorie e il pieno comando del girone C del campionato regionale Under 15: un bottino a dir poco sensazionale ma che, evidentemente, non è abbastanza per rendere ...

Tonali-Juventus - finalmente ci siamo : trattativa avviata - ecco i dettagli : Tonali-Juventus – La Juventus guarda al futuro e il futuro del calcio italiano assomiglia sempre di più a Sandro Tonali. I piani bianconeri per il centrocampista classe 2000 del Brescia sono ben delineati e l’ingresso in scena del Milan – che si aggiunge ad una folta concorrenza – non li ha cambiati. Fabio Paratici è convinto, vuole intensificare al più presto i contatti con […] More

De Ligt-Juventus - scontro tra Barça e Raiola : ora è sempre più bianconero : DE Ligt-Juventus – Matthijs de Ligt è l’obiettivo primario della Juventus per rafforzare la difesa la prossima estate. Il centrale olandese è conteso anche dal Barcellona ma stando a quanto riporta Mundo Deportivo i blaugrana non hanno intenzione di assecondare le richieste dell’agente del calciatore Mino Raiola che per il trasferimento di de Ligt chiede una cammissione da 10 […] More

Juventus - allarme rientrato per Bernardeschi - ottimismo per Bonucci : Questo pomeriggio sono arrivate buone notizie per la Juventus. Infatti, Federico Bernardeschi che sabato aveva chiesto il cambio nel match contro il Parma, oggi, si è regolamentata allenato con la nazionale italiana. Il numero 33 juventino ha preso parte allo stage voluto da Roberto Mancini e che si sta tenendo a Coverciano. Dunque Federico Bernardeschi ha già smaltito il trauma all'emitorace confermando così le prime impressioni che già ...