Tria | ' Manovra correttiva? Non servirà'

STANGATA UE SU PIL ITALIA : CRESCITA QUASI NULLA/ Commissione "stime 0 - 2% per 2019" : Tria - "no manovra bis" : STANGATA durissima da Commissione Ue sulle stime di CRESCITA Pil ITALIA: sarà dello 0.2%. Gli attacchi di Moscovici: Tria, 'no a manovra correttiva'

Crescita - Tria : “Battuta d’arresto più che vera recessione. In ogni caso non servirà manovra correttiva” : “Per ora possiamo parlare di una battuta d’arresto più che di una vera recessione” e comunque “abbiamo a disposizione diversi strumenti di politica economica per riavviare la Crescita”. In ogni caso “non si manifesterebbe la necessità di una manovra” correttiva perché “un eventuale sforamento se dovuto a un peggioramento del ciclo” causa “un allargamento dell’output gap e non impatta sul saldo ...

L’Ue : «Il Pil italiano crescerà dello 0 - 2%» Ma Tria esclude l’ipotesi manovra bis Resa dei conti con la Ue rinviata al 2020 : Le previsioni economiche d’inverno della Commissione Ue condannano sia l’Italia sia l’Europa: «Il ritmo di crescita complessivo si modererà rispetto agli alti tassi degli anni recenti»

Tria : non servirà una manovra correttiva : 19.18 "Guardare con pessimismo al futuro non è una forma di realismo ma di sabotaggio. Ci sono tutte le condizioni per una ripresa dell'economia italiana: i fondamentali dell'Italia sono solidi". Così il ministro dell'Economia, Tria. "Non serve una manovra correttiva-ribadisce- Anche l'obiettivo di deficit concordato con l'Europa riguarda il deficit strutturale, e quindi non viene toccato dall'andamento dell'economia", osserva."Nessun rischio ...

Recessione - ConfindusTria : Agire subito| Conte : ripresa nel 2019 - anno bellissimo | Ipotesi Manovra bis - Conte smentisce : L'Associazione industriali chiede la riapertura dei cantieri, come primo volano per gli investimenti. Il governo smentisce che sarà necessario rimettere mano alla Manovra

L'Ue vede la manovra-bis - Tria smentisce : ... ha aggiunto precisando che 'non ci sono attualmente motivi per pensare a una manovra correttiva in base al fatto che c'è un rallentamento dell'economia'. Una replica alle dichiarazioni del ...

