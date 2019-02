Mieloma | con isatuximab più vita senza la progressione di malattia

Tumori : in guardia contro la malattia - a Milano la campagna “Mieloma ti sfido” : “Si può essere colpiti, cadere e cadere ancora. Ma l’importante è rialzarsi ogni volta“. Parola di due campioni olimpici che di duelli se ne intendono: Aldo Montano, oro nella sciabola ai Giochi di Atene 2004, ed Elisa Di Francisca, due ori nel fioretto alle Olimpiadi di Londra 2012. Una vita in pedana. Come loro, migliaia di pazienti che ogni giorno sfidano il mieloma multiplo. Fra parate, stoccate e ricadute, incrociando le ...

In guardia contro la malattia - a Milano campagna 'Mieloma ti sfido' : Milano, 5 feb. (AdnKronos Salute) - "Si può essere colpiti, cadere e cadere ancora. Ma l'importante è rialzarsi ogni volta". Parola di due campioni olimpici che di duelli se ne intendono: Aldo Montano, oro nella sciabola ai Giochi di Atene 2004, ed Elisa Di Francisca, due ori nel fioretto alle Olimp

Mieloma - INNOVATIVO TRATTAMENTO CON CELLULE CAR-T/ Eseguito in Italia : cure disponibili solo a Bologna : MIELOMA: INNOVATIVO TRATTAMENTO con CELLULE CAR-T. Eseguito per la prima volta in Italia: c'è grande ottimismo da parte dei medici

Tumori - scoperta una terapia che combatte il Mieloma multiplo con le cellule CAR-T : L'Italia all'avanguardia nella lotta ai Tumori. La rivoluzionaria terapia CAR-T è stata utilizzata per la prima volta in un ospedale del Belpaese per contrastare il mieloma multiplo, ottenendo dei risultati sorprendenti. Dimessa la prima paziente Al Policlinico Sant'Orsola di Bologna l'utilizzo di questa tipologia di cura contro il tumore ha portato alle dimissioni di una paziente ricoverata, la quale si sta comunque sottoponendo alle visite di ...