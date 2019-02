In isolamento i due fermati per gli spari  a Manuel | contestata la premeditazione

Manuel Bortuzzo - i due fermati in isolamento : 'Chiediamo scusa' : Roma, 7 feb., askanews, - Sono stati portati nel carcere di Regina Coeli, in isolamento ed in attesa dell'interrogatorio di convalida del fermo, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due ragazzi di 24 ...

Prima notte in isolamento per i due fermati : “Chiediamo scusa alla famiglia di Manuel” : Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, 24 e 25 anni, accusati di tentato omicidio in relazione al ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo, avvenuto all'Axa nella notte di sabato, sono da ieri a Regina Coeli in isolamento ed in attesa della fissazione dell'interrogatorio di convalida. Il gip dovrà valutare gli elementi posti in rilievo dall'accusa. A cominciare dalla confessione dei due giovani registrata ieri sera negli uffici della Questura, in ...