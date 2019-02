Ultime Notizie Roma del 06-02-2019 ore 10 | 10

Ultime Notizie Roma del 06-02-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi studio in apertura andiamo negli Stati Uniti dove il presidente Donald Trump ha letto il discorso sullo stato dell’Unione davanti al congresso Basta con stupide guerre politiche con queste indagini Mercoledì parte no alla vendita e alla resistenza bisogna scegliere la strada della grandezza ha detto Trump Rivolgendosi ...

Pensioni Ultime Notizie : dopo Quota 100 parte Quota 41 per tutti? : Pensioni ultime notizie: dopo Quota 100 parte Quota 41 per tutti? Il vicepremier Matteo Salvini ne ha parlato spesso, dichiarando che l’obiettivo finale è Quota 41 per tutti. Lo stesso ha fatto il ministro delle Politiche Sociali Luigi Di Maio. Sul tema Pensioni ultime notizie rilanciano la misura definitiva, ovvero quella che consentirà di andare in pensione con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica (ma sarà poi ...

Pensioni Ultime Notizie : Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” : Pensioni ultime notizie: Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” Elsa Fornero contro i “proclami” del governo Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni dell’ex ministro del Welfare del governo Monti, Elsa Fornero, presente a una serata organizzata a Civitanova Marche dall’associazione Cittadini in cammino. L’ex ministro del Lavoro ha colto l’occasione per spiegare come Quota 100 non sia in realtà una ...

Venezuela Ultime Notizie - Papa Francesco : sì mediazione se chiesta da ambo le parti - Sky TG24 - : Il Pontefice ha detto di non aver ancora letto la lettera inviatagli da Nicolas Maduro, ma "vedremo come si può fare". L'erede di Chavez ai microfoni di Sky TG24 aveva confermato di aver scritto a ...

Ultime Notizie Roma del 05-02-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Luigi in studio il vicepremier Luigi Di Maio ed il collega di partito Alessandro Di Battista a Parigi dove hanno incontrato alcuni rappresentanti del movimento dei gilet gialli i due esponenti 5 Stelle hanno avuto una riunione con Christoph sono in uno dei leader del Movimento Molte sono le posizioni e i valori comuni che mettono al centro delle ...

VENEZUELA - MADURO 'NO ELEZIONI PRESIDENZIALI ANTICIPATE'/ Ultime Notizie Salvini vs M5s 'Dittatore fuorilegge' : VENEZUELA, Salvini vs M5s 'MADURO è un dittatore fuorilegge': Ultime notizie, fallito a Caracas dialogo con Guaidó 'no a ELEZIONI ANTICIPATE'

Ultime Notizie Roma del 05-02-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con informazione Oggi ultimo giorno della visita di Papa Francesco negli Emirati Arabi Bergoglio ha celebrato messa nel grande centro sportivo di Abu Dhabi di fronte ad una grande folla si tratta della prima grande celebrata in pubblico nella penisola araba ed auguri di 135000 biglietti disponibili per lo stadio che è il più grande del paese ...

ROMA - LA RAGGI 'NUOVO STADIO AL VIA ENTRO UN ANNO'/ Ultime Notizie - Malagò 'Lo spero anche per la Lazio' : Il sindaco di ROMA, Virginia RAGGI, ufficializza l'avvio dei lavori del nuovo STADIO "Al via ENTRO un anno". Soddisfatto il numero uno del Coni, Malagò

Ultime Notizie Roma del 05-02-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli Paolo Savona è il nuovo presidente della Consob e lo ha nominato il Consiglio dei Ministri che è durato poco più di un quarto d’ora al premier Conte l’interno del Ministero per gli affari europei alcun rimpasto il ministro Savona non può fare il presidente della Consob il governo non può ignorare le leggi le ragioni di incompatibilità di Savona sono ...