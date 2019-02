Sammy Basso | Voglio specializzarmi in biologia molecolare e trovare personalmente

Sammy Basso - 23 anni - affetto da progeria - è stato operato con successo al San Camillo di Roma : Basso, uno dei 5 italiani affetti da progeria , nel mondo si contano circa un centinaio di casi, e tra i malati più longevi di sempre, è in cura da anni negli Stati Uniti. Ma per questo intervento è ...

Invecchiamento precoce - Sammy Basso operato al cuore : “Il mio intervento ha dato nuova speranza ai pazienti” : Un intervento “che è una pietra miliare per la ricerca sulla progeria, e ha dato una nuova speranza ai ragazzi con questa malattia“. E’ la testimonianza di Sammy Basso, uno dei cinque italiani affetti dalla ‘malattie dell’Invecchiamento precoce accelerato’, operato al cuore al San Camillo di Roma in prima mondiale. “Sono un paziente molto complicato, non solo per la patologia – ha raccontato Sammy ...

