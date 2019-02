Ronaldo senza età e senza limiti | La Juve è pronta per l' Atletico

Allegri : 'Ronaldo senza reti ma ha giocato un ottimo secondo tempo' : "L'unico neo della partita? Cristiano che non ha proseguito la striscia positiva di reti - così Massimiliano Allegri alla fine di Juventus Chievo Verona - ma ha fatto un bel secondo tempo tecnico ...

Cristiano Ronaldo - guai senza fine : la polizia chiede l'esame del dna : La vicenda delle accuse di stupro a Cristiano Ronaldo si arricchisce di un altro inquietante capitolo: la polizia di Las Vegas ha ordinato che l'attaccante della Juventus si sottoponga...

Immagina il calcio senza Messi e Ronaldo : Classifica marcatori assoluta nelle nazionali europee Attuale: Ronaldo , 85, Come sarebbe: Ferenc Puskás , 84, Ronaldo ha battuto il record di Puskás durante la Coppa del Mondo FIFA 2018. Il ...

Cannibale Ronaldo - il portoghese ‘si mangia’ anche la Sampdoria : la Juve chiude l’andata senza sconfitte : La doppietta di Cristiano Ronaldo permette alla Juventus di chiudere il girone d’andata senza sconfitte, con soli due pareggi ottenuti contro Genoa e Atalanta Diciassette vittorie e due pareggi, 53 punti e nessuna sconfitta nell’intero girone d’andata. La Juventus chiude l’anno con l’ennesima vittoria di questa stagione, godendosi un Cristiano Ronaldo formato extra large. Marco Alpozzi/LaPresse Il portoghese ...

Atalanta-Juventus in tv - dove vedere la diretta streaming : Juve vincente senza Ronaldo? : Atalanta-Juventus in diretta tv e streaming: telecronisti Atalanta-Juventus sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A , satellite, digitale terrestre e fibra, e Sky Sport 252 , satellite e ...

Juventus - Allegri senza dubbi : 'Ronaldo in panchina' : Mi pare che sia la sua miglior partenza a livello di gol e numeri - spiega Allegri a Sky Sport -, ma bisogna averlo al top a marzo quando dovrà essere decisivo per la Champions, proprio come negli ...

Mondiale per Club - 4-1 all'Al-Ain : Real sul tetto del Mondo anche senza Ronaldo : 'Oggi hanno aggiunto un tocco finale con la terza Coppa del Mondo consecutiva, che ritengo sia una grande impresa per il Real Madrid e per questo gruppo di giocatori in particolare', ha aggiunto ...

Torino-Juventus - Pecci senza peli sulla lingua : “Ronaldo? Ai miei tempi avrebbe mangiato con la cannuccia” : L’ex giocatore del Torino ha commentato il gesto del portoghese nei confronti di Ichazo, subito dopo il rigore trasformato nel derby Le polemiche post Torino-Juventus non si sono diradate, il rigore non concesso su Zaza e il gesto di Ronaldo nei confronti di Ichazo hanno fatto infuriare il popolo granata, e non solo. Fabio Ferrari/LaPresse Anche Eraldo Pecci è intervenuto alla Domenica Sportiva per esprimere il proprio parere, ...

Un Fenomeno senza mezze misure - Ronaldo duro : “i giocatori di oggi se la fanno addosso quando…” : L’attuale presidente del Valladolid non ha avuto peli sulla lingua nel commentare la ‘personalità’ dei giocatori di oggi Niente mezze misure, Ronaldo il Fenomeno è fatto così. L’attuale presidente del Valladolid ha parlato ai microfoni di AS del calcio di oggi, completamente diverso rispetto a quello vissuto da lui qualche annetto fa, anche per quanto riguarda le caratteristiche dei giocatori. Proprio in riferimento ...

Mirabelli : 'Milan rifondato - cessioni senza buonuscite. Ronaldo? Lo avevamo bloccato' : André Silva ha avuto tante critiche, ma nei prossimi anni sarà uno dei più forti al mondo. Se il Siviglia lo riscatta, il Milan farà una plusvalenza di 15 milioni '. Su Pierre Emerick Aubameyang : ' ...

Allegri senza peli sulla lingua : “Pallone d’Oro? Cristiano Ronaldo penalizzato dal Mondiale - lo meritava” : Massimiliano Allegri spezza una lancia in favore di Cristiano Ronaldo dopo la mancata assegnazione del Pallone d’Oro: secondo l’allenatore della Juventus, le prestazione del Portogallo hanno penalizzato CR7 Dopo anni di duopolio Cristiano Ronaldo-Messi, l’edizione 2018 dell’assegnazione del Pallone d’Oro ha visto trionfare un nuovo nome: Luka Modric. Il centrocampista croato del Real Madrid ha superato ...