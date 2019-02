Quadro rialzista per Snam

Quadro rialzista per Terna : Chiusura del 14 gennaio Apprezzabile rialzo per l' utility romana , tra i componenti del FTSE MIB , in guadagno dello 0,23% sui valori precedenti. Operatività odierna: Le indicazioni operative ...

Quadro rialzista per Diebold Nixdorf Inh.O.N : Chiusura del 9 gennaio Apprezzabile rialzo per Diebold Nixdorf Inh.O.N , tra i componenti del MDAX , in guadagno dello 0,52% sui valori precedenti. Operatività odierna: Sotto il profilo operativo, l'...

PiQuadro - prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari : Prepotente rialzo per il produttore italiano di pelletteria , che mostra una salita bruciante del 4,71% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, ...

Quadro rialzista per Aeroporto di Bologna : Chiusura dell'11 dicembre Seduta in ribasso per l' Aeroporto situato nel cuore della food valley emiliana , parte del FTSE Italia All-Share , che porta a casa un decremento dell'1,28%, ma che mostra ...

Quadro rialzista per Ameren : Chiusura del 4 dicembre Apprezzabile rialzo per Ameren , tra i componenti dello S&P-500 , in guadagno dello 0,36% sui valori precedenti. Operatività odierna: A livello operativo, il titolo presenta un'...

Quadro rialzista per Smith & Nephew : Chiusura del 29 novembre Apprezzabile rialzo per Smith & Nephew , tra i componenti del FTSE 100 , in guadagno dell'1,17% sui valori precedenti. Operatività odierna: Le azioni di Smith & Nephew , su ...