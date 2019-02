Operava solo con la licenza media Catturato truffatore di Venezia spacciatosi per

Operava come chirurgo in Romania - ma aveva solo il diploma : “Scoperto perché non indossava i guanti e non si lavava le mani” : Faceva il chirurgo plastico in Romania spacciandosi per medico, ma il picco dei suoi studi è stato il diploma di liceo. È stata un’inchiesta giornalistica del quotidiano romeno Libertatea a smascherare il finto medico, un veneziano di 39 anni che esibiva documenti e titoli prestigiosi fasulli. I titoli che erano appesi in bella vista nello studio di Matteo Politi, questo il suo nome, erano stati acquistati in varie parti del mondo. I ...