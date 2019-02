Nell' area ex Viberti di Nichelino si insedierà la logistica di Züst Ambrosetti

Protezione Civile : sopralluogo di Borrelli Nell ’area della frana di Pomarico : A seguito della frana che, nei giorni scorsi, ha interessato il comune di Pomarico in provincia di Matera, il Capo Dipartimento Angelo Borrelli si recherà domani sul territorio comunale per fare un sopralluogo nell’area interessata dai crolli e incontrare le autorità locali di Protezione Civile . L’arrivo del Capo Dipartimento è previsto intorno alle ore 11:00 presso il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) allestito nella sede comunale. L'articolo ...

Siria - il ritiro dei militari Usa accresce il ruolo di Erdogan e di Israele Nell 'area : Dopo l’annuncio, da parte del Presidente Donald Trump, del ritiro del contingente Usa dalla Siria , si sono verificati due fatti indicativi di quale potrà essere il prossimo futuro nell’area. Il primo è stato il discorso del segretario di Stato Mike Pompeo, all'università americana del Cairo. Pompeo ha seppellito definitivamente la politica medio orientale di Barack Obama ed ha affermato che “il vero nemico in Medio Oriente è l’Iran”. Per tale ...

Porto Cesareo. Pesca 350 ricci di mare Nell 'area protetta - ma viene scoperto e si becca una multa salata : I militari della Guardia Costiera di Gallipoli hanno sequestrato circa 350 ricci di mare raccolti da un Pesca tore di frodo in una zona non consentita.

Maltemo Napoli : allagamenti Nelle strade e nei terranei Nell’area flegrea : Forte maltempo in Campania e a Napoli, che hanno causato danni e allagamenti. I temporali che nel corso della scorsa notte, e per tutta la mattinata di oggi, si sono abbattuti sul comprensorio flegreo hanno creato molteplici problemi con l’allagamento di strade e seminterrati. Le situazioni di maggiore criticità nelle zone periferiche di Licola, Cigliano, via Montagna Spaccata e tra il centro storico e la litoranea di via Napoli. Il ...