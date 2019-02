Milan | Piatek | “Ho scelto la pressione | ora mi devo abituare Sono felice”

Milan - Paquetà e Piatek. Una super-valutazione : In un mercato di gennaio per nulla scoppiettante si sono comunque registrate operazioni di alto profilo. Con il Milan protagonista. Non a caso, nella top ten dei trasferimenti si piazzano sul podio i ...

Krzysztof Piatek : età - fidanzata ed esultanza - chi è il giocatore del Milan : Krzysztof Piatek: età, fidanzata ed esultanza, chi è il giocatore del Milan Chi è Piatek del Milan Mezza stagione al Genoa, mezza stagione al Milan, ma un unico segno distintivo: il gol. Krzysztof Piatek sta continuando a far parlare di sé e a stupire gli appassionati di calcio. Soprattutto dopo una prima metà travolgente in fatto di siglature con la maglia rossoblu, e specialmente dopo la recente doppietta in Coppa Italia contro il Napoli. ...

Milan - senti Perinetti : “Piatek programmato per diventare un gran bomber” : Intervistato sulle frequenze di Radio Rossonera, Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato di Krzysztof Piatek, suo ex attaccante recentemente trasferitosi al Milan: “Piatek è programmato per diventare un grande bomber. Se mi aspettavo un impatto così al Milan? Mi aspettavo rispondesse bene perché è giocatore che si “programma”. Gattuso lo ha giustamente paragonato […] L'articolo Milan, senti Perinetti: ...

Milan - Paquetà mezzala "finta" : quando avanza - ispira Piatek : LaPresse le opzioni - Negli articoli di Marco Fallisi e Marco Pasotto sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il punto sulla situazione tattica del Milan, che pare aver trovato col mercato i ...

Milan - entusiasmo Piatek : «San Siro emozionante - l'appetito viene mangiando» : TORINO - Krzysztof Piatek è sicuramente uno dei giocatori migliori dell'attuale campionato di Serie A. L'attaccante, infatti, si è reso protagonista alla prima stagione in Italia con una marea di gol ...

Milan - parla Piatek bum-bum-bum : 'Come è nata l'esultanza' : Un momento d'oro, quello che vive il neo-Milanista Piatek . Due partite e i tifosi sono già pazzi di lui. E intervistato da Foot Truck spiega che l'arrivo al Milan 'è stato un passo avanti nella mia ...

Milan - a tutto Piatek : “ho scelto io di avere pressione. La mia esultanza? Vi spiego com’è nata” : L’attaccante polacco ha parlato di questi primi giorni in maglia rossonera, svelando anche il motivo della sua esultanza Si è preso subito il Milan, segnando tre gol in altrettante partite. Una doppietta per eliminare il Napoli dalla Coppa Italia e un acuto per regalare il vantaggio rossonero in casa della Roma, riuscita poi a pareggiare grazie a Zaniolo. Spada/LaPresse Krzysztof Piatek ha già cancellato Gonzalo Higuain dal cuore dei ...

Genoa - Preziosi : 'Piatek Milan? Avevamo bisogno di questa vendita' : Serve anche fortuna, ma in generale sono più le cose che azzecchiamo piuttosto che quelle che sbagliamo' Infine sulla kermesse organizzata United for Genova : 'C'è una parte di mondo che ha voglia di ...

Serie A - Roma-Milan : al vantaggio di Piatek risponde Zaniolo - salvando Di Francesco : E' da poco terminato il posticipo domenicale della 22esima giornata. È finito 1-1 lo scontro Champions tra Roma e Milan. Al goal di Piatek al minuto '26, risponde Zaniolo in apertura di secondo tempo.Il goal del giovane giallorosso rende così più tranquilla la situazione in casa Roma. Se la squadra di Gennaro Gattuso ha dominato nel possesso palla, la Roma ha risposto con una buonissima prestazione di carattere, calciando quando ne aveva ...

