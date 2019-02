Lecce | il racconto da brividi di Scavone | “non ricordo nulla”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Sono stati minuti drammatici durante la partita del campionato di Serie B-Ascoli, tanta paura per il calciatoredopo un terribile scontro con l’avversario Beretta. Il centrocampista giallorosso prova a ripercorrere quei momenti: “Non sono molto bravo a parlare, però voglio ringraziare non solo i sanitari intervenuti e tutto il popolo giallorosso, che mi ha fatto sentire il suo calore in questi giorni, ma anche colleghi e tanti tifosi di altre squadre che mi sono stati vicini con messaggi di solidarietà. In particolare, un grazie pure ai giocatori dell’Ascoli, che hanno condiviso la scelta di rinviare l’incontro. La società delmi ha assistito in tutti i momenti, ho avuto la conferma di far parte di una straordinaria famiglia. Con i miei compagni formiamo un gruppo fantastico. Nel pomeriggio andrò a salutarli nello spogliatoio, anche per trasmettere ...