Inter | Spalletti recupera un attaccante per il Parma

Esonero Spalletti - Mourinho vuole tornare all’Inter : Esonero Spalletti, ombre portoghesi sul tecnico – Giorni difficili in casa Inter per Luciano Spalletti. L’allenatore toscano, che in questo 2019 non è riuscito a vincere nemmeno una gara (0 i gol segnati). Ha iniziato a fare i conti con i fantasmi del passato. Passato interista, in questo caso. Sull’ex Roma infatti si sta allungando […] L'articolo Esonero Spalletti, Mourinho vuole tornare all’Inter proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Inter-Spalletti - avanti fino a fine stagione. A giugno c'è Conte : L' Inter dovrà rialzarsi prontamente dopo tre partite di campionato in cui ha messo insieme un pareggio, contro il Sassuolo, e due sconfitte contro Torino e Bologna. I nerazzurri sono ancora al terzo ...

Inter - il tormentato dopo-Mourinho : Leonardo il migliore - Spalletti giù dal podio : L' Inter è in crisi, Spalletti è sotto osservazione, Marotta lo ha confermato. I prossimi risultati ne decideranno però, inevitabilmente, il futuro. E per la prossima stagione nulla è sicuro: il toto-...

Inter - la mossa di Marotta tra crisi e ammutinamenti "Spalletti? Il posto è saldo" : Le parole sono importanti. Hanno un peso e spesso possono spiegare benissimo una situazione. E c'è una frase pronunciata da Spalletti dopo la sconfitta contro il Bologna che merita di essere analizzata. "Sembra che per certi versi la squadra mi segua". Una frase che potrebbe, appunto dire tantissimo. Quel "sembra" e quel "per certi versi" non sono esattamente quello che ci si aspetta di sentire da un allenatore che ha il pieno controllo della ...

Marotta : "Spalletti non è in discussione - farà rialzare l'Inter" : Noi, che siamo gli attori protagonisti, dobbiamo capire lo stato d'animo di chi sostiene dei costi per assistere a degli spettacoli e, al di là del cuore, a volte vogliono immaginare la loro squadra ...

Inter - un inverno in crisi. Per Spalletti non è una novità : I numeri stavolta sono migliori, ma le difficoltà nel fare gioco e nel segnare preoccupano tutto il mondo nerazzurro, dalla dirigenza di corso Vittorio Emanuele sino ai tifosi, impietosi nel ...

Inter - un grande ex : 'Spalletti? Spero riesca a finire la stagione - Conte...' : Gianluca Pagliuca , ex portiere dell' Inter , parla a Radio Anch'Io Lo Sport del momento che stanno vivendo i nerazzurri: 'Crisi? Se ne viene fuori col lavoro, cercando di non sentire le trasmissioni tv e di leggere meno giornali possibili. Servono risultati e partite. ...

Roma Milan pari. Inter perde con Bologna - a rischio la panchina di Spalletti : E' crisi vera. L'Inter non solo non sa più vincere, ma neanche pareggiare. Non è un momento facile per Luciano Spalletti, difeso da Marotta, ma fischiato dai tifosi. "I giocatori mi seguono" ha detto ...