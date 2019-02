Si capovolge barca | dispersi 2 pescatori

Montenegro - barca si capovolge sul Lago Scutari : 4 morti : Tragedia Quattro persone sono morte annegate quando la piccola im barca zione sulla quale si trovavano si è capovolta nel settore montenegrino del Lago di Scutari , al confine con l’Albania. Come riferiscono i media locali, le vittime dell’incidente – avvenuto ieri pomeriggio a causa del maltempo e di onde divenute improvvisamente alte – sono un uomo, la moglie incinta, la loro figlia dodicenne e un altro uomo che aveva ...

Crotone - barca a vela con 51 migranti curdi si capovolge vicino alla costa : i cittadini salvano i migranti : Sono stati i cittadini di Melissa, in provincia di Crotone, a sentire per primi le urla dei 51 migranti arrivati nelle coste calabresi con una barca a vela che si è incagliata stamattina a pochi metri dalla spiaggia, di fronte a un hotel della frazione Torre. Per salvarli è stata utilizzata un’imbarcazione della struttura alberghiera che ha accolto i disperati mettendo loro a disposizione anche stufe e coperte. Tra i 51 migranti, di etnia curda, ...