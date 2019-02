Rimini | a due anni resta orfano di mamma e papà Gli amici raccolgono soldi per una borsa

Rimini - muore dopo due infarti a 10 anni - il papà : 'I suoi organi salveranno altre vite' : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nei giorni scorsi e che riguarda, per l'ennesima volta, la morte di una persona giovanissima. In questo caso, il decesso è avvenuto nella provincia di Rimini, dove un bambino di appena dieci anni è stato stroncato da un doppio arresto cardiaco che, nonostante i molti tentativi di salvarlo da parte del personale medico, non gli ha lasciato alcuno scampo. Secondo quanto riferisce il noto sito ...

Argentina - due ex dirigenti Ford condannati per cRimini contro l'umanità durante la dittatura : La notizia sta facendo il giro del mondo ed è stata riportata anche dal New York Times. I due anziani dirigenti , ormai oltre 80 e 90 anni, sono i primi condannati di una società straniera nell'...

Sfera Ebbasta - il cantante doveva effettuare due comparsate a Rimini e Corinaldo : Sfera Ebbasta, idolo dei giovanissimi e icona del genere Trap in Italia, la sera dell'8 dicembre scorso era atteso alla Lanterna Azzurra ma in realtà doveva essere solo una "comparsata". Non poteva essere diversamente, il cantante originario di Cinisello Balsamo quel giorno aveva moltissimi impegni tra Ancona e Rimini. Sfera Ebbasta non aveva in programma concerti, ma dove effettuare due comparsate Il velo di mistero e i molti dubbi rimangono in ...