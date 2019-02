Parigi, Summit tra Di Maio, Di Battista e i Gilet Gialli, idee uguali ma nessun accordo!

blogitalia.news

: RT @italiadeidolori: A chi blatera ancora di sovranità o sovranismo, ricordo pacatamente che la sovranità degli stati-nazione è stata cedut… - matteocasari : RT @italiadeidolori: A chi blatera ancora di sovranità o sovranismo, ricordo pacatamente che la sovranità degli stati-nazione è stata cedut… - 92_Alessandro_ : RT @italiadeidolori: A chi blatera ancora di sovranità o sovranismo, ricordo pacatamente che la sovranità degli stati-nazione è stata cedut… - RizziRes : RT @italiadeidolori: A chi blatera ancora di sovranità o sovranismo, ricordo pacatamente che la sovranità degli stati-nazione è stata cedut… -

(Di martedì 5 febbraio 2019)tra il Movimento 5 Stelle e idi, 5 febbraio 2019 – Dalle dichiarazioni di solidarietà, al faccia a faccia. Die Divolano aper tessere un accordo con i rappresentanti deifrancesi in vista delle elezioni europee 2019. Il vicepremier e l’amico pentastellato hanno incontrato oggi Christof Chalencon, uno dei leader del movimento nato per protestare contro il caro carburante, e portavoce della lista di jilets jaunes capeggiata da Ingrid Levavasseur, in un hotel della banlieuna.Lo staff di Dimette subito in luce le affinità con il Movimento 5 Stelle. “Molte le posizioni e i valori comuni che mettono al centro delle battaglie i cittadini, i diritti sociali, la democrazia diretta e l’ambiente”. Per Chalencon non si può ancora parlare di alleanza, “ma certamente di ...