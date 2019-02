Ora o mai più | Orietta Berti contro Donatella Rettore | “Pretendo sincerità”

Ora o Mai Più - anticipazioni 4^ puntata : Donatella Rettore ci sarà? : Donatella Rettore assente alla quarta puntata di Ora o Mai Più? Archiviato il terzo appuntamento con il talent Ora o Mai Più condotto da Amadeus, ricordato soprattutto per il pisolino improvviso di Ornella Vanoni, Donatella Rettore ha lanciato una ‘bomba’. La grande cantante, che ha bisogno di poche presentazioni dopo aver venduto circa 20 milioni di dischi, ha scritto un’anticipazione della quarta puntata di Ora o Mai Più e ...

Donatella Rettore lascia Ora o mai più?/ 'Ho incassato tante offese ma la pazienza ha un limite...' : Donatella Rettore lascia Ora o mai più? Il lungo sfogo social lascia pensare di sì: 'Ho incassato tante offese ma la pazienza ha un limite...'

«Ora o mai più 2» : Donatella Rettore abbandona? : Donatella RettoreDonatella RettoreDonatella RettoreDonatella RettoreDonatella RettoreDonatella RettoreDonatella RettoreDonatella RettoreDonatella RettoreDonatella RettoreA Ora o mai più non c’è mai andata leggera e, ora, potrebbe essersi stancata. Parliamo di Donatella Rettore, una degli otto coach del programma del sabato sera di Raiuno che sarebbe un passo dall’abbandono. A comunicarlo è la stessa Rettore sui suoi profili social, ...

Adam Levine e Behati Prinsloo - che si sono innamOrati via mail : Behati Prinsloo e Adam Levine alla partita dei LakersBehati Prinsloo e Adam Levine alla partita dei LakersBehati Prinsloo e Adam Levine alla partita dei LakersBehati Prinsloo e Adam Levine alla partita dei LakersBehati Prinsloo e Adam Levine alla partita dei LakersBehati Prinsloo e Adam Levine alla partita dei LakersBehati Prinsloo e Adam Levine alla partita dei LakersBehati Prinsloo e Adam Levine alla partita dei LakersBehati Prinsloo e Adam ...

Ora o Mai Più : Donatella Rettore minaccia di lasciare il programma : Donatella Rettore Ora o Mai Più potrebbe perdere un pezzo del suo cast. Ci riferiamo a Donatella Rettore, una delle maestre del talent show di Rai 1, che poco fa ha spiazzato sui social. La cantante si dichiara stanca di offese e ingiustizie nei suoi confronti. Sì proprio lei che non esita ad esprimere giudizi davvero taglienti a colleghi e concorrenti. ANCHE LA BONTA’ , LA COMPASSIONE E LA PAZIENZA HANNO UN LIMITE , MI SENTO CON LA ...

Pietro Senaldi - #90Secondi : "Di Maio paga chi non ha lavoro per trovare un lavoro a chi non lavOra" : Nel magico mondo grillino, Luigi Di Maio presenta il suo reddito di cittadinanza in un'orgia di slide, manco fosse il tanto vituperato Matteo Renzi. Ma a farci sorridere amaramente, oggi, non sono i numeri che certificano come i soldi finiranno soprattutto nelle tasche di campani, casalinghe e immig

Donatella Rettore lascia Ora o mai più? “Compassione e pazienza hanno un limite” : Ora o mai più: Donatella Rettore va via? Il messaggio della cantante Donatella Rettore lascia Ora o mai più? Nelle ultime ore la cantante ha condiviso un messaggio che sembra preannunciare una svolta importante. Un post – pubblicato sia su Facebook sia su Instagram – nel quale la cantante si dichiara stanca del clima che […] L'articolo Donatella Rettore lascia Ora o mai più? “Compassione e pazienza hanno un limite” ...

Ora o mai più - il mostruoso trionfo americano di Amadeus : Rai in orbita - il colpo che vale una carriera : Grosse soddisfazioni per Amadeus . Il format di Ora o mai più , lanciato quasi in forma sperimentale, per quattro puntate lo scorso giugno, forse sarà venduto all'estero. La trasmissione in cui ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio presenta sito (per Ora solo informativo) e prima card : “Altro passo per smentire le critiche” : Il sito online e la card con la quale potrà essere utilizzato. Il Reddito di cittadinanza muove i primi passi con la presentazione da parte di Luigi Di Maio che cita Albert Einstein: “Tutti coloro che dicono che è impossibile dovrebbero lasciare stare chi ce la sta facendo”. “In poco più di 7 mesi di governo abbiamo trovato i soldi, scritto il decreto e oggi facciamo un altro passo in avanti per smentire chi ha detto che il ...

Pomigliano - Di Maio contestato da lavOratori e studenti fuori dal suo ex liceo : “Basta passerelle” : Operai, studenti e disoccupati hanno inscenato una protesta fuori dal liceo classico-scientifico Vittorio Imbriani di Pomigliano d’Arco prima dell’arrivo del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, e durante il suo intervento dal palco. I manifestanti, tra cui alcuni lavoratori provenienti da Napoli e Brusciano, hanno bloccato la circolazione delle auto per pochi minuti, intonando cori contro il capo politico del M5s: “Basta ...

Ora O Mai Più - l'intervista ad Annalisa Minetti : "Partecipo per ricordare di non mollare mai" : Nel cast di Ora O Mai Più , programma condotto da Amadeus, in onda ogni sabato su Rai 1, vediamo anche Annalisa Minetti. TVBlog l'ha intervistata e questo è quello che ci ha raccontato. prosegui la letturaOra O Mai Più, l'intervista ad Annalisa Minetti: "Partecipo per ricordare di non mollare mai" pubblicato su TVBlog.it 04 febbraio 2019 12:42.

Ora o mai più - Ornella Vanoni si addormenta in diretta. La Regina del programma colpisce ancOra : ecco perché i social la amano : Studio di Ora mai più, sabato notte. Amadeus: “Ornella, devi votare per Pecora”. Vanoni, aprendo gli occhi e con la voce appena rotta: “Te l’avevo detto che prima o poi mi sarei addormentata”. Amadeus: “Ma dovresti dare il voto” Vanoni: “Dallo tu (rivolgendosi a Toto Cutugno)” A quel punto, appurato che la Regina Ornella si era effettivamente assopita, Toto dà un otto all’esibizione di ...

Matteo Salvini svela "il ricatto di Luigi Di Maio" : perché il governo Ora può crollare : "Se pensano di spaventarmi con il sì al processo sulla Diciotti, allora è un ricatto: ma se è così hanno sbagliato proprio destinatario". Matteo Salvini non si lascia intimorire da Luigi Di Maio e dal Movimento 5 stelle: "Vogliono il ritorno al voto? Io non ho paura, la responsabilità se l'assumeran

Ora Di Maio censura pure gli studenti. E l'operaio lo contesta : vai a lavOrare : Il M5s prova a zittire a colpi di censure le proteste dei cittadini. Ieri a Ortona, in Abruzzo, i due leader grillini, Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio, sono stati contestati all'esterno del ...