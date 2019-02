Blitz in casa di un giovane leccese | spuntano una pistola e quattro etti di droga | in

Droga a Roma - Blitz della Gdf : tra 5 arrestati c'è anche un Casamonica . "Aveva contatti con Narcos" : Per gli inquirenti "era lo snodo centrale" dell'importazione in Italia di 7 tonnellate di cocaina dal Brasile: lo stupefacente sarebbe dovuto arrivare in Italia a bordo di un aereo privato

Maxi Blitz antidroga - in manette anche un Casamonica : Dalle prime luci dell'alba militari del comando provinciale della guardia di finanza di Roma e del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata stanno eseguendo una vasta operazione ...

Roma - Blitz contro il clan Casamonica : maxi sequestro da 2 - 4 milioni di euro : La guardia di finanza di Roma ha effettuato un maxi sequestro di beni ai danni del clan Casamonica-Guglielmi , per un totale di 2,4 milioni di euro. Dalle indagini è emersa una sproporzione tra le ...

Si barrica in casa col fucile - scatta Blitz : Momenti di panico a Cagliari Pirri. Un uomo con problemi mentali che doveva essere sottoposto a Tso ha reagito contro gli agenti della polizia municipale, minacciandoli con un fucile e si è poi ...

La Casa di Carta 3 - Blitz degli attori agli Uffizi. Il direttore : “Spero che non vogliate pianificare un colpo dei vostri qui” : I protagonisti della serie Netflix la Casa di Carta hanno fatto incursione agli Uffizi di Firenze. A sorpresa, il Professore, interpretato da Alvaro Morte; Berlino, Pedro Alonso, ed il regista del serial, Jesus Colmenar, si sono presentati per una visita nel celebre museo di Firenze, città dove stanno girando alcune scene della terza stagione della serie. Nel loro tour tra i capolavori del museo hanno avuto una guida d’eccezione: il ...

Bari - Blitz in casa di un incensurato a San Pio : nascondeva l'arsenale del clan. Arrestato : Era nascosto nell'appartamento di un incensurato a San Pio l'arsenale di un gruppo criminale barese, pronto per essere utilizzato nell'ambito di una possibile azione di fuoco. Lo hanno scoperto i ...

ATTENTATO STRASBURGO - CACCIA AL KILLER/ Ultime notizie : Blitz a Parigi in casa della sorella di Chekatt : STRASBURGO, KILLER in fuga dopo ATTENTATO: in oltre 700 uomini sulle sue tracce. Ultime notizie, Cherif Chekatt ancora libero, blitz a Neudorf.

Casamonica - la villa confiscata e rioccupata. Blitz dei carabinieri : La fidanzata del figlio di Giuseppe Casamonica, una ragazza di 19 anni, ha divelto i sigilli e danneggiato la serratura della porta d`ingresso per risistemarsi nella villa della Tuscolana abitata da ...

Attacco a Strasburgo : 3 morti - 13 feriti |Il killer sfuggito al Blitz - esplosivi a casa sua : Torna il terrore a pochi giorni da Natale. Cittadini invitati a restare in casa, eurodeputati bloccati dentro il Parlamento. Fallito un blitz per catturare il fuggitivo che forse ha dei complici. L'uomo era conosciuto alle forze dell'ordine.