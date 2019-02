Venezuela | P Chigi | tempi rapidi per elezioni | aiuti a gente

Venezuela - P.Chigi : non nutrire divisioni : 15.26 "L'Italia è a favore di ogni iniziativa diplomatica che favorisca un sollecito, trasparente e pacifico percorso democratico e eviti lo stallo nel Paese nel primario interesse" dei Venezuelani. Così Palazzo Chigi in una nota in cui afferma in linea con la dichiarazione Ue "la massima preoccupazione per gli ultimi sviluppi in Venezuela", ricorda che l'Italia"non ha mai riconosciuto le presidenziali"del maggio 2018 e"ribadisce la necessità ...