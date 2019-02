Si apre una crepa lungo la strada | chiusa una corsia di viale Europa - Sardiniapost it

Monnalisa apre una Concession da Harrods : Monnalisa prosegue il proprio piano di espansione retail con l'apertura di una Concession presso Harrods. Lo spazio, spiega la società in una nota, è collocato al quarto piano del famoso store, è di ...

Giovanni De Luna : 'Si apre l'abisso con il Napoli - Juve frenata forse dal peso del match' : Alla ventunesima giornata, spinta sull'orlo del burrone da un'autorete di Emre Can, l'imbattibilità in campionato della Juve dei record e di Cristiano Ronaldo ha vacillato seriamente. Quasi se ne ...

Si riapre il caso Diciotti. Il Tribunale dei ministri per il processo a Salvini. Lui : 'provocazione' : Il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti. Lo si apprende da fonti del ...

La Spagna in ansia per Julen. Tribunale apre inchiesta : “Com’è finito in quel pozzo?” : A seguire la vicenda è la squadra della Policía Judicial della Guardia Civil di Vélez-Málaga. Intanto un errore di calcolo costringe i soccorritori a scavare un nuovo tunnel per salvare il bimbo, ormai da dieci giorni intrappolato in quella voragine.Continua a leggere

Napoli - Sorbillo riapre e offre pizze : 'C'è nuova fiducia'. E ai Tribunali arrivano gli inviati del New York Times : 'Mettiamo da parte l'accaduto - prosegue il maestro pizzaiolo più famoso al mondo - perché è inutile piangersi addosso. Diamo piuttosto un segnale concreto di reazione. Sono ottimista verso il lavoro ...

L'Ue apre a una proroga. : "Ma l'intesa non si tocca". Gli Stati pronti al no deal : Bruxelles al massimo sembra pronta a trattare sulla dichiarazione politica sulle relazioni future. 'Se il Regno Unito sceglierà di far evolvere le linee rosse che si è dato, se andrà oltre un accordo ...

Viviani non ha perso il vizio : il 2019 si apre con una vittoria : Nuovo anno e nuova vittoria per Elia Viviani. L'azzurro non ha perso il vizio ed ha iniziato la nuova stagione con un trionfo in terra australiana nella prima tappa del Tour Down Under. Il 29enne del ...

Pieve Fosciana - il girone di ritorno si apre con una sconfitta : di michele masotti 4-1 Forcoli: Bulleri, Rossi, Paoli, Lorenzi, Salvini, Kandè, Favarin , 82' Tarrini, , Di Sandro, Cavallini , Delia, , Demi , 90' Sheshi, e Baldini , Lenzi, A disposizione: Doveri, ...

Mara Venier apre Domenica In con una frecciata a Barbara d’Urso? : Domenica In: Mara Venier dedica una canzone a Barbara d’Urso? Dopo le feste, Mara Venier è tornata con Domenica In con un inizio del tutto speciale. La conduttrice ha infatti iniziato la diretta cantando la canzone di Vasco Rossi Eh… già insieme alla sua orchestra. E’ necessario dire che il brano era stato utilizzato da Mara anche durante la primissima puntata del rotocalco Domenicale di Rai 1, palesando il suo ritorno in ...

apre il nuovo Teatro Comunale di Tarquinia : Il nuovo spazio, che verrà consegnato alla città a febbraio 2019, sarà inaugurato con una stagione teatrale composta da 5 spettacoli e promossa da ATCL " Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio ...

Il liceo classico apre le sue porte per una notte di cultura e spettacoli : Una notte per illuminare la cultura umanistica e avvicinare i cittadini al mondo classico. Venerdì 11 gennaio in tutta Italia si terrà la quinta edizione della notte nazionale del liceo classico, durante la quale i licei classici aprono le loro porte alla cittadinanza e gli ...

Jack Black apre su Youtube il suo canale personale ed è subito una star : Jack Black apre su Youtube il suo canale personale e in meno di tre settimana ha già raccolto 3 milioni di utenti. Se pensate che l'interprete di film come 'School of Rock' o 'Piccoli Brividi', parli ...