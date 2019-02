Napoli | papà di due figli si uccide lanciandosi dal ponte dei suicidi di via Castellino

Napoli - papà di due figli si lancia dal ponte dei suicidi di via Pietro Castellino : è morto : Tragedia in via Pietro Castellino. Poco prima dell'alba un 40enne sposato e padre di due figli si è lanciato nel vuoto dal ponte dei suicidi. Ricoverato in ospedale è deceduto poco fa.

Napoli : giovane papà muore a 35 anni per infarto - lascia una bimba piccola : Quanto accaduto nelle scorse ore nella provincia di Napoli è una vera e propria tragedia, in cui a perdere la vita è ancora una volta una giovane persona. In particolare, si tratta del professionista Salvatore Visone, un uomo titolare di un'agenzia di servizi, di appena trentacinque anni originario dei noti Quartieri Spagnoli della città partenopea. Secondo quanto si apprende dal noto sito Napoli Today, infatti, il giovane papà era molto ...

Napoli - picchia il papà per i soldi della droga : incubo lungo nove anni : Per procurarsi i soldi della droga e dell'alcol estorceva soldi al padre da 9 anni: era finito in carcere nel 2009 ma poi aveva ripreso a minacciare il genitore. L'ultimo episodio, a San Pietro a ...

Napoli-Bologna - Ancelotti contro Inzaghi : Pippo si gioca la panchina contro 'papà' Carletto : I casi della vita, non si possono definire in altra maniera, né tentare di spiegarli dando loro un senso. Dopo lo scontro fratricida con Simone, dal quale è uscito con la panchina a pezzi, Pippo ...

Tifoso morto prima di Inter-Napoli. Parla il papà : 'Mio figlio casinista ma non violento' : 'Si attendono i risultati dell'autopsia per capire come è successo. Si dice che lui scappava e la vettura gli è andata dietro e lo ha investito'. Lo dice al TG1 Rai Vincenzo Belardinelli, padre del ...

Napoli - il piccolo Alex operato al Bambin Gesù : il papà dona le cellule per salvarlo : È stato operato a Roma il piccolo Alex, Alessandro Maria Montresor, il bimbo ffetto da Linfoistiocitosi emofagocitica (Hlh). Il piccolo Alex è arrivato a Roma, il...

Trapianto di rene da vivente - il miracolo di Napoli : il papà dona organo alla figlia : «Mio padre mi ha dato la vita due volte: quando mi ha concepito e il 13 dicembre di quest'anno, donandomi un rene». Così Marianna Maione dal letto dell'azienda ospedaliera...

Napoli - papà leghista si ribella per ‘Bella Ciao’ a elementari : “partigiani vigliacchi”. Comune : “Orgogliosi della scuola” : “Non è ammissibile cedere la nostra storia e i nostri valori all’altare dell’ignoranza grossolana e arrogante”. Annamaria Palmieri, assessora alla scuola del Comune di Napoli, interviene duramente sulla polemica scatenata mercoledì da un genitore – l’esponente della Lega campana Paolo Santanelli – perché nella scuola della figlia, la ‘De Amicis’ nel quartiere Chiaia, ai bambini hanno insegnato ...

Canta 'Bella ciao' alle elementari di Napoli - papà leghista si ribella : "Canzone di vigliacchi" : La sua intenzione era "solo di proteggere i bambini" da quello che egli stesso ha definito "un indottrinamento politico". Prova a spiegare la propria posizione Paolo Santanelli, il papà di una piccola alunna della scuola elementare De Amicis di Napoli che, da lui 'sorpresa' a canticchiare Bella Ciao, ha criticato sui social la scelta di introdurre la canzone partigiana all'interno di una recita scolastica di Natale con conseguenti ...

Napoli - addio a Fantini : il papà del Gran Caffé Cimmino : È scomparso a 57 anni, colpito da una grave malattia, Salvatore Fantini. Già patron del Gran Caffé Cimmino a Chiaia, aveva portato con il fratello Antonio il locale tra i primi...

Napoli - giovane papà stroncato da un brutto tumore : lutto ad Afragola : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nei giorni scorsi, e che riguarda ancora una volta la morte di una giovane persona. In questo caso, il dramma si è consumato nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Afragola, dove Eduardo, un giovane papà, ha perso la vita a causa di un brutto male che purtroppo si è rivelato incurabile. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il quotidiano ...