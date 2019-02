Groupe PSA Italia | nuovo record a gennaio

Groupe PSA inizia i test per la guida autonoma in Cina - : ... «Ottenere l'autorizzazione che permette di testare la guida autonoma su strade aperte in Cina è una pietra miliare per Groupe PSA, sapendo che la Cina è il primo mercato automobilistico del mondo e ...

Cambio al vertice di Groupe PSA Italia : A partire dal 1° febbraio, Gaetano Thorel sarà il nuovo Direttore Generale di Groupe PSA Italia rispondendo gerarchicamente aMaxime Picat, Executive Vice President Europe. Gaetano Thorel subentra a Massimo Roserba, che dal 1° febbraio sarà nominato Direttore Generale di Dongfeng Peugeot Citroën Automobiles rispondendo gerarchicamente a Carlos Gomes, capo della Direzione Cina e Asia. Gaetano […] L'articolo Cambio al vertice di Groupe PSA ...

In un mercato dell'auto che a novembre registra una frenata (-6,3%), tutti i Marchi di Groupe PSA Italia crescono in quota di mercato. Groupe PSA Italia raggiunge a novembre la quota di mercato del 15,63% (vetture e veicoli commerciali), 0,8 punti in più rispetto a novembre 2017 (14,83%). A novembre Citroën, DS Automobiles, Opel e