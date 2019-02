' Ecco il mio reddito di cittadinanza' L' inventore Tridico ad Affari Video

Pallanuoto – Premio Gianni Brera : alla Pro REcco il trofeo della 18ª edizione : La Pro Recco riceverà il trofeo della 18ª edizione del Premio Gianni Brera La Pro Recco riceverà il Premio Gianni Brera, giunto alla diciottesima edizione. Tutto in una sera, quella del 4 febbraio alle 18, sul prestigioso palco del teatro dal Verme in una serata ideata dal Circolo culturale ‘i Navigli’ (oggi Circolo Navigli-Artisti e Patriottica) condotta come sempre dal giornalista Mediaset Mino Taveri. Saranno assegnati ...

Ecco Forchielli - il nuovo personaggio di Crozza : “Mio figlio? Non sa mettere nemmeno un bicchiere in tavola. In Cina te lo fanno in cantina con la sabbia a forma di drago” : Dopo il record di ascolti della scorsa stagione torna Maurizio Crozza con Fratelli di Crozza – da venerdì 22 febbraio in prima serata sul Nove – con un nuovo personaggio: Alberto Forchielli, il profeta del talk show che sta spopolando in tutte le trasmissioni TV. Crozza/Forchielli se la prende con i giovani italiani: “Mio figlio non sa nemmeno mettere un bicchiere in tavola, in Cina se non c’è il bicchiere i ragazzi vanno ...

MotoGp - Viñales risponde ai fan sui social : “il mio obiettivo è vincere il Mondiale. Il 12? Ecco perchè l’ho scelto” : Il pilota spagnolo ha risposto alle domande dei fan su Instagram, svelando il suo obiettivo per la prossima stagione L’obiettivo è chiaro, nonostante le difficoltà degli ultimi mesi. Maverick Viñales ha un solo scopo, quello di vincere il Mondiale di MotoGp del 2019. Alessandro La Rocca/LaPresse Non sarà certamente facile, considerando la forza degli avversari, ma lo spagnolo punta in alto per spronare anche la Yamaha a migliorare ...

Mamma di due figli a 41 anni sembra più giovane di quando ne aveva 20 : «Ecco il mio segreto» : Non contano le calorie accumulate, ma è essenziale variare il più possibile la dieta ' - spiega Belinda - 'A questo, abbino sempre dei messaggi , perché insieme allo sport aiutano a tonificare il ...

MotoGp – Valentino Rossi a cuore aperto - dalla nuova moto ai giovani della VR46 : “per mio fratello Luca ho anche pianto! PEcco e Franco? Una bella bega” : Tutta la sincerità di Valentino Rossi: dalla moto 2019, vista ieri durante un set fotografico col team, ai giovani della VR46, i racconti del Dottore a Deejay Chiama Italia La stagione 2019 di motoGp si avvicina sempre più: il 10 marzo ci sarà l’esordio in Qatar, ma i piloti saranno impegnati già nei mesi precedenti con le presentazioni ufficiali dei team e le ultime due sessioni di test invernali. “Ieri è iniziata ...

Jeremias Rodriguez a Verissimo Ecco la verità su mio padre : Ospite nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo Jeremias Rodriguez avrebbe rotto il silenzio sul ricovero dello scorso dicembre di papà Gustavo, e dopo aver parlato dell’incidente al polso -che ha messo in forse la sua partecipazione all’”Isola dei Famosi “è tornato sull’episodio che ha visto coinvolto papà Gustavo, che lo scorso dicembre, poco prima di Natale, il padre dei fratelli Rodriguez sarebbe stato ricoverato ...

Verissimo Jeremias Rodriguez Ecco cosa è successo a mio padre : Jeremias Rodriguez avrebbe rotto il silenzio sul ricovero dello scorso dicembre di papà Gustavo, ospite a “Verissimo”, si è raccontato a Silvia Toffanin e dopo aver parlato dell’incidente al polso -che ha messo in forse la sua partecipazione all’”Isola dei Famosi “-è tornato sull’episodio che ha visto coinvolto papà Gustavo, che lo scorso dicembre, poco prima di Natale, il padre dei fratelli Rodriguez sarebbe stato ricoverato ...

MotoGp - la mamma di Bryan Toccaceli emozionata : “Valentino Rossi è eccezionale - Ecco cosa ha voluto fare con mio figlio” : La madre del pilota sammarinese ha raccontato l’incontro tra Valentino Rossi e il figlio, esaltando la sensibilità del Dottore Sensibile, gentile e sorprendente. Sono solo alcuni aggettivi utili a descrivere Valentino Rossi, riuscito ancora una volta a regalare sorrisi alle persone intorno a lui. Il Dottore infatti ha invitato nei giorni scorsi Bryan Toccaceli a casa sua, a Tavullia, per trascorrere qualche ora insieme a lui. Un ...

Domenica In - la tragica rivelazione di Giampiero Galeazzi : 'Ecco qual è il mio problema di salute' : Lo fa in un colloquio con Fuorigioco , l'inserto settimanale de La Gazzetta dello Sport , in cui spiega che è stato 'un errore presentarmi a Domenica In sulla sedia a rotelle. Sui social mi hanno ...

Domenica In - la tragica rivelazione di Giampiero Galeazzi : "Ecco qual è il mio problema di salute" : Prima delle vacanze di Natale, a Domenica In di Mara Venier ha fatto scalpore l'ospitata di Giampiero Galeazzi, che si è presentato in studio in sedia a rotelle. E ora, Galeazzi, parla proprio di quanto accaduto su Rai 1. Lo fa in un colloquio con Fuorigioco, l'inserto settimanale de La Gazzetta del

Piatto ricco mi ci ficco - il camion di pesce viene “sequestrato” dal leone marino : Ecco il singolare furto in diretta : A Petropavlovsk-Kamcatskij, in Kamcatka, un gruppo di leoni marini è stato attirato da un camion che veniva rifornito di pesce. Uno dei grossi mammiferi si è avvicinato al mezzo e lo ha preso d’assalto per cibarsi del pesce sotto lo sguardo divertito dei presenti. Video Facebook/Lina Vasilyeva L'articolo Piatto ricco mi ci ficco, il camion di pesce viene “sequestrato” dal leone marino: ecco il singolare furto in diretta ...

ChEcco Zalone : «Io a Sanremo? Impossibile - sarò in Kenya a girare il mio film» : 'Sto per partire per il Kenya, girerò lì il mio prossimo film. Se non mi rapiscono. Il film sarà molto impegnativo. Anche per questo motivo nelle ultime notti fatico a dormire. Non sarò al Festival di ...

ChEcco Zalone : 'Io a Sanremo? Impossibile - sarò in Kenya a girare il mio film' : 'Sto per partire per il Kenya, girerò lì il mio prossimo film. Se non mi rapiscono. Il film sarà molto impegnativo. Anche per questo motivo nelle ultime notti fatico a dormire. Non sarò al Festival di ...

NBA – Kanter risponde alle accuse di Turkoglu : “Ecco il mio passaporto! Sei un cane al servizio del dittatore Erdogan” : Prosegue il battibecco a distanza fra Kanter e Turkoglu: il cestista dei Knicks, che aveva espresso la paura di essere assassinato dalla Turchia se avesse lasciato gli USA, mostra il suo passaporto e si difende dalle accuse di aver mentito in merito alla vicenda Quanto accaduto negli ultimi giorni in merito alla situazione ‘politica’ di Enes Kanter è a dir poco incredibile. Il cestista dei New York Knicks ha spiegato ai propri fan di non ...