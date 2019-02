Torna Lucifer su Italia1 in attesa dei nuovi episodi | ma la programmazione fa infuriare i

optimaitalia

(Di domenica 3 febbraio 2019)Indeisucon le repliche della prima stagione. La serie, cancellata da Fox e salvata da Netflix lo scorso anno, verrà pubblicata sulla piattaforma on demand nella primavera del 2019 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo - Italia compresa.La, però, fanuovamente il pubblico. Dopo il massacro alle serie della DC (Arrow, The Flash, Supergirl), rilegate a una messa in onda preserale e successivamente slittate a orari scomodi, anchesusubisce lo stesso trattamento. Stando alla guida TV Mediaset, le repliche infatti andranno in onda nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 febbraio a partire dalle 23:30 con un triplo appuntamento tutti i giorni, da lunedì a venerdì. L'orario lascia a desiderare, sopratutto perché il pubblico, che sia adulto che più giovane, è costretto a restare sveglio per ...