MotoGp | a tutto Dall’Igna | “più armonia dopo l’addio di Lorenzo Petrucci? Chi non ha mai

MotoGp – Valentino Rossi incontra Orietta Berti - il post social della cantante è speciale : “vincere tutto col sorriso lo ha reso ancora più grande” [GALLERY] : Valentino Rossi incontra Orietta Berti: il post social della cantante italiana dopo lo scatto col Dottore Valentino Rossi è una vera e propria star: il Dottore è stato ospite ieri sera di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, tenendo incollati al televisore tantissimi telespettatori. Simpatico, esilarante e sempre con la battuta pronta, il nove volte campione del mondo ha avuto il potere di attirare tantissime persone non appassionate di motori ...

MotoGp Honda 2019 - Lorenzo : 'Questo team è di un altro livello in tutto' : "Orgoglioso di far parte del mondo Honda" Lorenzo ribadisce il potenziale della nuova moto: "La moto perfetta non esiste ma questa è davvero molto molto agile, sono soddisfatto. L'addio di Pedrosa ...

MotoGp – Jorge Lorenzo ‘poetico’ sui social : il maiorchino punta tutto… sull’istinto [FOTO] : Jorge Lorenzo e la profondità social: il maiorchino punta tutto sull’istinto e la stagione 2019 di MotoGp si prospetta esplosiva Mancano meno di due mesi alla stagione 2019 di MotoGp e già venerdì vivremo le prime emozioni con la presentazione ufficiale del team Ducati e della nuova moto. Dalla Svizzera, Dovizioso e Petrucci toglieranno i veli alla nuova Desmosedici, con la quale sfrecceranno in pista nella nuova stagione. Non ci ...

MotoGp - a tutto Rivola : “non potevo rifiutare l’Aprilia. La Ferrari? Ecco cosa mi ha spinto a lasciarla” : Il nuovo amministratore delegato dell’Aprilia ha parlato della sua nuova avventura in Aprilia, spiegando i motivi dell’addio alla Ferrari L’esperienza in Ferrari è ormai alle spalle, Massimo Rivola ha deciso di sposare il progetto Aprilia con l’obiettivo di riportare il marchio italiano al top della MotoGp. AFP/LaPresse Una scelta difficile quella di lasciare Maranello per approdare a Noale, ma l’incarico di ...

MotoGp – Vinales fa tesoro degli insegnamenti del 2018 - la lettera di Maverick : “tutto il resto è spazzatura” : Maverick Vinales e gli insegnamenti del 2018: la lettera dello spagnolo al termine di un anno di alti e bassi La stagione 2018 di Maverick Vinales è stata complicata e davvero difficile. Un anno di alti e bassi per lo spagnolo della Yamaha che ha dovuto fare i conti con le problematiche del team di Iwata che non hanno consentito ai suoi piloti di lottare costantemente con i migliori durante il Mondiale. Nonostante ciò lo spagnolo della ...

MotoGp - tutto pronto per l’inaugurazione della Casa Marco Simoncelli : il 20 gennaio l’apertura ufficiale : Nel giorno del compleanno di Marco Simoncelli verrà inaugurata la struttura in cui si ritroveranno famiglie che annoverano persone con gravi disabilità Il sogno sta per diventare realtà, il prossimo 20 gennaio infatti alle ore 11.30 verrà inaugurata la Casa Marco Simoncelli a Sant’Andrea in Besanigo, in provincia di Rimini. Un progetto curato e realizzato dalla Fondazione che porta il nome del pilota scomparso nel 2011 in Malesia, una ...

MotoGp - Scott Redding - frecciate al veleno : 'ci sono piloti che pagano per avere una moto - vi dico tutto!' : Redding, che l'anno prossimo correrà nel BSB sulla Ducati della PBM, non si è lasciato sfuggire l'occasione di rifilare qualche frecciatina al mondo della motoGP, portando alla luce una particolare ...

MotoGp – Scott Redding - frecciate al veleno : “ci sono piloti che pagano per avere una moto - vi dico tutto!” : Scott Redding scocca una serie di velenose frecciatine che portano alla luce una particolare pratica, a suo dire molto frequente in motoGP Scott Redding ha il dente avvelenato. Il pilota britannico, dopo essere entrato nel 2008 nel motomondiale, nella classe 125, si è ritrovato senza scuderia dopo 5 stagioni in motoGP quando, quest’anno, l’Aprilia ha deciso di sostituirlo con Andrea Iannone. Redding, che l’anno prossimo ...

MotoGp - a tutto Petrucci : “Lorenzo mi ha sorpreso. Dovizioso? Mi ha preso in disparte e…” : Il pilota della Ducati ha parlato della sua nuova avventura, soffermandosi sul rapporto con Dovizioso e sugli obiettivi della prossima stagione Sta per arrivare la stagione tanto attesa per Danilo Petrucci, quella dell’esordio su una Ducati ufficiale, tanto inseguita nel corso degli ultimi anni. Il ternano prenderà il posto di Jorge Lorenzo, affiancando Andrea Dovizioso con l’obiettivo di lottare per i primi posti in ...

MotoGp - tutto lo stupore di Jorge Lorenzo : “Valentino Rossi mi ha scioccato…” : Il pilota maiorchino ha parlato in una lunga intervista anche di Valentino Rossi e Dani Pedrosa, esprimendo il proprio punto di vista sui propri rivali Archiviato il 2018, Jorge Lorenzo è pronto adesso a vivere una nuova esaltante stagione, conoscendo una nuova realtà. Il maiorchino infatti passerà alla Honda, sfidando il campione del mondo Marquez con la stessa sua moto. AFP/LaPresse I tre successi ottenuti con la Ducati sono un ottimo ...

MotoGp - Ducati. Michele Pirro - intervento alla spalla riuscito : 'Tutto ok' : Buone notizie in casa Ducati. Operazione alla spalla destra riuscita per Michele Pirro . Il collaudatore del team di Borgo Panigale è stato sottoposto a un intervento, programmato da tempo, al ...

MotoGp – Dal 2020 una gara in più in calendario : tutto quasi pronto per il Gp della Finlandia : Manca solo l’ufficialità: dal 2020 il calendario di MotoGp si arricchisce, si aggiunge il Gp della Finlandia E’ iniziata ormai la nuova stagione di MotoGp: per vedere i campioni delle due ruote sfidarsi in pista per il primo Gp dell’anno dobbiamo ancora aspettare qualche mese, ma oggi i piloti sono nuovamente in pista per un’importante seconda sessione di test invernali. Dopo i due giorni a Valencia della settimana ...

MotoGp – La spalla “non può più attendere” : è tutto programmato - ecco quando si opererà Marquez : Marc Marquez e la sua spalla non possono più aspettare: lo spagnolo della Honda si opera tra due settimane in Spagna I due giorni di test IRTA di Valencia hanno dato ufficialmente il via alla stagione 2019 di MotoGp. Al termine del Motomondiale 2018, conclusosi sul circuito Ricardo Tormo con la vittoria di Dovizioso, i campioni della categoria regina sono tornati in pista per iniziare a lavorare e raccogliere dati utili per mettere a punto ...